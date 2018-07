¡Orgullosa de su figura! A dos meses de dar a luz, Chrissy Teigen comparte foto en traje de baño

Desde que Chrissy Teigen dio la bienvenida a su segundo bebé el pasado mes de mayo, ha dejado a un lado los estereotipos de cómo debe ser la recuperación de una mujer después de dar a luz. Por lo que la modelo no ha dudado en compartir imágenes muy espontáneas de cómo vive la maternidad en la actualidad, como mamá de dos hijos, en específico, ahora que está disfrutando de unas mágicas vacaciones familiares.

Chrissy ha aprovechado estos días en Bali, Indonesia, para disfrutar de la paz y tranquilidad de dicho destino y ha ido documentando de a poco lo que va viviendo junto a su esposo, John Legend y la pequeña Luna. Sin embargo, algunas de esas publicaciones han causado gran furor debido a que se le ve sin maquillaje y cubriendo con sus manos únicamente la parte del pecho y mostrando con total orgullo su abdomen. Esta acción fue muy aplaudida por sus fans, ya que a pocos meses de haber dado a luz, mostró sin filtros esa parte del cuerpo, y no dudó en acercar la toma y dejar al descubierto las estrías que le dejó el embarazo.

Teigen, de 32 años, compartió con sus millones de seguidores lo que pensaba de las personas que se muestran siempre perfectas en sus perfiles y junto a un video en el que se aprecian muy de cerca algunas zonas de su cuerpo, asegura que ahora nada volverá a ser igual: "Supongo que éstas simplemente no van a desaparecer. Este es mi nuevo cuerpo ".

Y eso no fue todo, la esposa de John Legend acudió a su perfil de Twitter para levantar la voz respecto a los estereotipos que se han formado recientemente en las redes sociales: "¡Instagram está loco!. Creo que es increíble que la gente tenga cuerpos espectaculares y se enorgullezcan de mostrarlos (¡realmente lo creo!). Pero sé lo difícil que puede ser olvidar lo que (a falta de una palabra mejor) parecen cuerpos normales cuando todo el mundo se ve impresionante".

Además, en otro tuit, no dudó en expresar su sentir respecto a cómo se siente actualmente con su figura: "Tampoco llamo a esto 'confianza corporal' porque todavía no estoy en ese punto. Todavía soy súper insegura. ¡Pero me hace feliz que alguien se sienta mejor consigo mismo!".

Prueba de que Chrissy nunca ha sido de las mujeres que se preocupan por lucir siempre perfecta en redes sociales, desde que nació su segundo bebé, Miles, ha hecho de su perfil de Instagram una cuenta de lo más natural y desenfadada, ya que hasta ha compartido con sus fans imágenes de ella dando pecho a su hijo.

