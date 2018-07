A casi una semana de haber sido ingresada de emergencia a un hospital de Los Ángeles, Demi Lovato aún continúa en ese centro médico. Según los reportes de People, la cantante de 25 años tiene algunas complicaciones de salud derivadas del incidente ocurrido el martes pasado. El portal TMZ explica que Demi presenta náuseas extremas, fiebre alta, entre otros malestares relacionados con el consumo de opiáceos. Debido a estos inconvenientes, la fecha de su alta no ha sido planteada.

VER GALERÍA

Aunque la cantante parecía estar recuperándose después de su ingreso al centro médico Cedars-Sinai, parece que en los últimos días ha sufrido algunos malestares. “A Demi no le estaba yendo bien durante el fin de semana”, señaló una fuente a la revista People. “Ella recayó con fiebre y con los síntomas de una infección. Está siendo tratada por problemas que son muy comunes después de una sobredosis. Tendrá que permanecer en el hospital unos días más, pero se espera que se recupere por completo”.

Sobre lo que vendrá después para la intérprete, las personas más allegadas a ella creen que lo mejor sería que fuera a un centro de rehabilitación. Sin embargo, su salud no está al cien por ciento y sus seres queridos aseguran que en este momento lo más importante es que recupere su energía. “Es muy pronto para decir cuáles serán los siguientes pasos en términos de un tratamiento”, indicó a People una fuente cercana a Lovato. “En este momento todos están enfocados en que Demi se recupere físicamente”.

VER GALERÍA

La fuente también agregó que en estos duros momentos, la joven ha contado con el apoyo de su familia y su ex novio Wilmer Valderrama. Aunque Demi y Wilmer terminaron su relación de más de seis años en junio de 2016, continuaron con su amistad y ahora, él es uno de los más pendientes de la condición de Demi. Fuentes cercanas a la ex pareja han asegurado que el actor de 38 años ha ido a verla al hospital en los últimos días y que ha estado a su lado día y noche. Incluso, se filtraron unas imágenes de Wilmer entrando al hospital, en el cual según el tabloide inglés Daily Mail pasa entre 5 y 6 horas en cada visita.

Más notas como esta:

- Wilmer Valderrama, cerca de Demi Lovato en los momentos más difíciles

- ¿Qué pasará con Demi Lovato tras su hospitalización?

Amiga de Demi Lovato pide amor para la intérprete

Dani Vitale, amiga y bailarina de la artista, usó sus redes sociales para pedir a los fanáticos que dejaran de culparla por lo ocurrido. Algunos seguidores de Demi han corrido el rumor de que Vitale estaba con la cantante justo en el momento en el que sucedió lo peor. A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó el siguiente texto: "Me preocupo por Demi tanto como ustedes lo hacen. No había dicho nada hasta ahora acerca de esta situaciónporque su recuperación ha sido lo más importante".

VER GALERÍA

"No estaba con Demi al momento del incidente, pero estoy con ella ahora y seguiré a su lado porque ella lo es todo para mí. Como todos ustedes, no tengo más que amor en mi corazón para ella. No hay necesidad de negatividad contra aquellos que se preocupan por ella en estos momentos".

La joven finalizó su mensaje pidiendo a los fans de la intérprete de 25 años que, cada vez que pensaran en ofender a alguien en las redes sociales, que lo pensaran bien dos veces. También pidió seguir orando por la recuperación de su amiga. "Sé que se sienten como pérdidos sin ella en estos momentos. Tengan presente que ustedes siempre han sido una comunidad de 'Lovatics' que aman. Por favor recuerden eso cuando saquen sus teléfonos y comiencen a escribir. Recuerden que nosotros la amamos más de lo que podríamos expresar con palabras. Por favor sigan enviándole amor durante su recuperación".