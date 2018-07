Para algunos la vida cobra un significado completamente distinto cuando se enteran de que la persona a la que siempre han visto como una hermana, en realidad sólo tiene a uno de sus padres en común. Eso le pasó a Bryan Lara, un chico de 17 años quien recién se enteró de que Pamela, su hermana mayor, es su media hermana. Para él fue todo un shock, pero después de meditar la situación por un buen rato, le escribió una carta a la joven, que se ha hecho viral por todo el amor y ternura fraternal que lleva en ella.

VER GALERÍA

Pam, de 18 años de edad, es una bailarina que vive con su familia en Houston, Texas, y no esperaba encontrar una bella carta junto a un regalo de parte de su hermano. Sorprendida, leyó sus palabras y rompió en llanto por la emoción. "Sólo quería que supieras cuánto te amo. No me importa lo que la gente diga, tú siempre serás mi hermana mayor, mi hermana de sangre. Eres lo mejor que me ha pasado, te amo con todo mi corazón", escribió Bryan para comunicarle que entre ellos, no había cambiado nada a pesar de no estar completamente relacionados.

Notas relacionadas:

- Policía ayuda a un hombre sin hogar a afeitarse para una entrevista de trabajo

- Salvó la vida a un hombre y, en agradecimiento, recibió un vestido de novia

"Gracias por ayudarme en mis peores momentos y gracias por guiarme por el mejor camino", agregó Bryan quien, como su hermana mayor, es un bailarín. "Siempre estaré ahí para ti, tal como tú has estado para mí. Te amo", se puede leer en la carta que escribió el tierno joven, que firmó: "Con amor, tu molesto hermano". Junto a la carta, Bryan agregó un par de regalos que, aunque parecen ordinarios para cualquier otro, para ellos son una variedad de snacks muy especiales.

Bryan no es el único medio hermano de Pam, además de él, tienen otra hermana que tampoco comparte en su totalidad la herencia sanguínea. En una plática con People, Pam reveló que ella se enteró de este detalle familiar cuando sólo tenía 9 años de edad. "Tuve que mantenerlo en secreto para no afectar a nadie en la familia. Y también porque tenía miedo de que mis hermanos me miraran distinto cuando se enteraran", dijo sincera. Sin embargo, que su hermano supiera fue algo positivo, pues los acercó aún más en su relación fraternal. "Mi hermana se enteró de una forma poco agradable. Y Bryan lo supo antes de que lo planeáramos debido a un argumento que tuvo con ella", reveló.

VER GALERÍA

La carta provocó una reacción en cadena

Pam, quien publicó la carta y una foto del regalo de su hermano, no sólo recibió los comentarios más agradables de sus seguidores en Twitter. Su historia fue compartida miles de veces y varios usuarios se sintieron bastante identificados con ella. De inmediato, su timeline se llenó de historias similares en las que personas de todo el mundo relataban lo bien que se llevan con sus medios hermanos y la forma tan emotiva en la que se enteraron de la existencia uno del otro. Algunos más, que no tenían una historia familiar parecida, revelaron que el tierno detalle que tuvo Bryan los hizo llorar casi con la misma emoción con la que Pam reaccionó al regalo de su hermano.