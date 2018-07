¡Los sueños sí se hacen realidad! Ana Brenda Contreras es un claro ejemplo de ello, porque desde que era una niña, imaginaba su futuro frente a las cámaras, como una famosa actriz o cantante, ¡y vaya que lo ha logrado! Contenta con el rumbo que dio a su vida desde hace 16 años, la mexicana aprovechó su aniversario en el mundo del espectáculo para reflexionar sobre este tiempo y lo mucho que ha aprendido en el proceso.

Con una imagen de ella misma rodeada por una constelación que agrupa sus personajes en la televisión, Ana Brenda utilizó su cuenta de Instagram para recapitular ese gran sueño y los primeros pasos que dio hacia él. "Pues por ahí me dicen que hoy cumplo 16 años de carrera artística. Desde muy chica una cosa tenía claro, quería estar en un escenario (como Selena Quintanilla) y 'comprar' mi libertad en la vida como mujer", empezó esta carta a sí misma que trajo a su mente un sinfín de recuerdos. "Me falta muchísimo por aprender y hacer pero me quiero congratular a mí misma por no decepcionar a esa niña de 15 años y haber obtenido mi libertad", continuó.

Entre sus memorias, el recuerdo de su padre, uno de los pilares más importantes de su vida, se hizo presente a casi un año de haber fallecido. "Aún recuerdo cuando mis mejor amigas (que siguen siendo las mismas), mi hermano y mis papás (ay, Epien, cómo te extraño) me despidieron llorando en el aeropuerto ¡y yo no podía más que sonreír de tanta ilusión en las maletas!". Después de mirar sobre su hombro hacia el pasado, Ana Brenda regresó a la actualidad de lo más contenta con sus logros, mismos que alcanzó con "esfuerzo, dedicación, disciplina, soledad y sacrificios", y que ahora la colocan en un trabajo que ama. Feliz con el rumbo de sus pasos, la actriz de 31 años agradeció a sus seguidores, quienes a lo largo de estos años la han apoyado con sonrisas, abrazos y su admiración.

Ana Brenda Contreras, un inicio en la música

Aunque desde niña quería aparecer en la televisión, el gran comienzo de Ana Brenda Contreras fue en el año 2002, cuando formó parte del reality de Televisa, Popstars México. Ana Brenda fue una de las 5 ganadoras del concurso que la colocó en T’ de Tila, el grupo musical de aquel programa. Bajo circunstancias de las que poco se sabe, el grupo se desintegró tan sólo un mes después de haberse formado; sin embargo, eso no llevó abajo los ánimos de Ana Brenda y, con el triunfo entre sus metas personales, buscando cumplir el sueño de su infancia, se inscribió en el Centro de Educación Artística de la televisora, formación que la llevó a convertirse en la intérprete de cine, teatro y televisión que es hoy.