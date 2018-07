A un mes de haber dado a luz, Eva Longoria disfruta unos días en la playa

Que el verano está en su punto más importante es algo que tienen claro los famosos, que recientemente han visitado destinos exóticos y playas hermosas del mundo. Tal es el caso de la guapa actriz Eva Longoria, que recientemente sorprendía a sus fans con más fotos tiernas de su pequeño hijo y después con increíbles paisajes de sus vacaciones por el caribe, donde por cierto, se dio un momento para compartir magníficas postales de su viaje.

A través de las redes sociales, la actriz de Desperate Housewives ha ido compartiendo de a poco algunas de las mejores postales de sus vacaciones, que aunque no especifíca dónde se encuentra, podría tratarse de algunas playas caribeñas. Desde el pasado 25 de julio, Eva publicó un divertido y corto video en su cuenta de Instagram donde se ve cómo brinda frente a un bello atardecer y acompaña el clip con un breve mensaje: "Cuando nuestro champagne coincide con el cielo".

Más tarde compartió algunas fotografías de hermosos atardeceres y claro, sus fans no dejaron de cuestionar ¿Dónde estaba Santiago? Y es que recordemos que Eva tiene tan sólo un mes de haber dado luz, ya que el pasado 19 de junio anunció en exclusiva para HOLA! USA que daba la bienvenida a su primer hijo junto a su esposo, el empresario mexicano Pepe Bastón.

Para seguir documentando estas vacaciones, Eva ha optado por compartir algunas instantáneas más que se volverán parte de sus dulces memorias familiares. Y es que en esta última, se le puede ver sobre una tabla de surf con un fresco vestido color negro, gafas y gorra, mientras contempla con total tranquilidad el mar.

Cabe señalar que en este trip tan relajante, Eva no ha dudado en posar un poco en bikini y es que a decir de una de sus publicaciones, la actriz compartió una imagen donde se ve de perfil tomando el sol, de hecho, presume un increíble bronceado y apenas se alcanza a ver que usa un traje de baño color rosa con algunos puntos blancos y deja totalmente descubiertos sus hombros.

Además, también aprovechó las historias de Instagram para compartir con sus millones de seguidores una gran aventura que está viviendo en este misterioso viaje. Y es que durante estos días, Eva ha disfrutado de los lujos de un magnífico yate donde ha recorrido algunas playas y en alguna escala que hizo, se puede ver cómo dos de los guías que están guiándola por este recorrido, bajan a nadar con tiburones.

Sobre su etapa como mamá

Aunque Eva no ha dado más detalles, de si llevó o no al pequeño Santi, recientemente sí ha utilizado la popular red social para mantener al tanto a sus fans de cómo va su vida como mamá. De hecho, con lo único que ha bromeado en recientes semanas fue sobre su look de mamá, ya que cuando su hijo cumplió 4 semanas de nacido, la actriz publicó una imagen de lo más tierna, donde tiene al pequeño acurrucado en el pecho y ella deslumbró por lo natural que posó.

Incluso, aprovechó para pedirle un consejo a una famosa de Hollywood que también acaba de dar a luz a uno de sus hijos en recientes meses, sobre cómo debe lucir una mamá: "Hey Chrissy Teigen, ¿es este el peinado oficial para amamantar? Siento que siempre estoy usando un messy bun. ¡Muy complicado para hacer otra cosa más!”.

