Dayanara Torres sobre sus hijos: ‘De todos mis roles, el de madre ha sido el más importante’

Con solo 18 años de edad, Dayanara Torres fue coronada como Miss Universo 1993 y su rostro se convirtió en uno de los más famosos del mundo del entretenimiento. Gracias a la corona, la originaria de Puerto Rico recibió oportunidades únicas y proyectos especiales, sin embargo su faceta profesional se ve rebasada por su vida personal, ya que para ella no ha habido mayor logro en su vida que el de ser madre.

En entrevista con Agencia Reforma, la ex reina de belleza –quien forma parte del jurado de esta temporada de Mira Quién Baila (Univision) –habló acerca de los hijos que tuvo con el cantante Marc Anthony, Cristian, de 17 años y Ryan, de 14. “De todos mis roles, el de madre ha sido el más importante. Desde que tuve a mis hijos, en eso me concentré, siempre quise estar presente y no me puedo quejar: yo vivo totalmente agradecida con la vida”.

La también presentadora aseguró que todos los días se esfuerza por inculcarles los mismos valores con los que ella creció, como el hecho de ser agradecidos: “Siempre trato de inculcarles que agradezcan y que sepan que lo que tienen no todos pueden tenerlo. Quiero que crezcan con humildad, como yo lo hice”.

Dayanara reconoció que su ex esposo, Marc Anthony, ha jugado un papel fundamental en la formación de sus hijos, quienes ya son todos unos adolescentes. “Él es un padre orgulloso, demasiado cariñoso, siempre con amor para sus hijos a los cuales nunca les ha faltado nada. Es un buen padre”. En 2004, después de casi cuatro años de matrimonio, la pareja decidió poner punto final a su relación. En los últimos años, Marc y Dayanara habían tenido algunos roces debido a la manutención de sus hijos, pero en septiembre del año pasado lograron llegar a un acuerdo y ahora su trato es cordial.

De hecho, cuando ella estaba concursando en el reality de Mira Quién Baila, en septiembre del año pasado, él le mostró su apoyo con un mensaje en el que confesó que ella era su participante favorita del programa. En plena emisión del show, la producción compartió un video en el que aparecía Marc diciendo lo siguiente: “Estás bailando espectacular, estoy muy orgulloso del gran trabajo que estás haciendo, pero, sobre todo, por el gran trabajo que has hecho como madre”. Con ese gesto, quedó claro que las diferencias entre ambos eran cosa del pasado y que la prioridad de ambos, siempre será el bienestar de los chicos.

Soñadora incansable

Además de conversar sobre su rol de madre, Dayanara habló sobre lo afortunada que se sentía de ver todos sus sueños hechos realidad. Al echar un vistazo al pasado, resulta inevitable no sentir nostalgia, pues la modelo de 43 años viene de una familia humilde, y gracias a su perseverancia ha llegado muy lejos. “De chiquita soñaba despierta. Veía mis sueños un poco imposibles porque venía de una familia de muy bajos recursos, pero nunca dejé de hacerlo. Me llegó la oportunidad de adentrarme a este mundo y nunca más lo solté. Creo que fue mi destino. Ahora vivo agradecida, pues he sido cantante, bailarina, actriz, modelo y lo mejor: soy madre”.