Desde hace tiempo, Khloé Kardashian tenía muy claro que quería ser madre, e incluso estaba casi segura de que su bebé podría ser un niño, pero las vueltas de la vida le tenían preparada otra sorpresa. En lugar de tener una recámara decorada con motivos azules, ahora Khloé tiene en casa un cuarto para su pequeña True, adornado con los detalles más encantadores en tono rosado. A través de su cuenta de Twitter, Khloé contó a sus seguidores una curiosa anécdota de la razón por la cual deseaba tener un varoncito.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians tiene una relación increíble con todos sus sobrinos, pero de todos, parece que se lleva mejor con Mason, el mayor de los hijos de su hermana Kourtney Kardashian con Scott Disick. Khloé explicó que ella y su sobrino de ocho años tienen una gran química y por ello, siempre se quedó con la idea de que cuando debutara como madre, le hubiera gustado tener un varón. En abril pasado, la también empresaria dio a luz a una hermosa bebé a la que llamó True. Ahora, Khloé no podría imaginar su vida de otra manera.

En Twitter explicó: “Yo quería tanto un niño porque Mason y yo somos muy cercanos. Amo nuestro lazo. Me sentía con la confianza suficiente de tener un niño, pero Dios me bendijo con mi hermosa True y ahora no sabría qué hacer con un varoncito. True me ha hecho más dulce y amable. Dios te da lo que tú necesitas. Mi mejor amiga de por vida”.

También contó que lo mejor de todo es que ahora su hija tiene dos primas con las que se lleva tan solo unos meses de edad y está segura que serán las más unidas de toda la familia. Khloé reveló que las tres niñas; Chicago West (la menor de los tres hijos de Kim) Stormi (la bebé de Kylie Jenner) y su hija, son conocidas como ‘las trillizas’.

Los fieles fans de Khloé le preguntaron si había considerado la idea de tener más bebés, algo que Khloé no descartó, pero advirtió que sería dentro de un tiempo. “(Otro bebé en este momento), no lo creo, True apenas tiene tres meses de edad, ¡denme un poco de tiempo!”.

Las fanáticas de Khloé, sobre todo aquellas que son madres, estaban interesadas por saber cómo hacía para salir de casa sin sentirse ‘culpable’ por dejar a True. Algunas compartieron sus experiencias y la estrella de televisión se sintió identificada con ellas. “La peor parte es tener ese sentimiento de culpa de mamá. Es algo real. Te sientes culpable todo el tiempo cuando tienes que separarte de tu bebé. Pero lo mejor de todo es ella… ese amor incondicional y el hecho de que estoy criando a una hermosa, fuerte e inteligente mujer”.

Khloé y Tristan, fascinados con la bebé de la casa

Basta con ver el perfil de Instagram de Khloé para darse cuenta de lo encantada que está con su hija. Su feed está lleno de lindas fotografías en las que deja ver cómo ha cambiado a tres meses de nacida. Si Khloé está ‘loca de amor’ por la bebé, su pareja, el basquetbolista Tristan Thompson está más que enamorado de la niña. Recientemente, Khloé subió a sus redes un video del primer baile de padre e hija en el cual se aprecia a Tristan cargando en sus brazos a True mientras bailan y él la llena de besitos, ¡es encantador!