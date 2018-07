De Salma Hayek a Kim Kardashian: ‘Gracias por recordarle al mundo que las curvas son hermosas’

Si de cuerpos curvilíneos se trata, hay dos dignas representantes que con orgullo defienden sus siluetas, se trata de Salma Hayek y Kim Kardashian, quienes a lo largo de sus años en la industria del entretenimiento siempre han abogado por las formas con curvas. En una entrevista con L.A. Weekly la más famosa de las Kardashian contó que en sus años de adolescencia, la mexicana –quien por aquel entonces ya se abría camino en Hollywood –fue su modelo a seguir, ya que había muy pocas celebridades con las que podía sentirse identificada.

Kim confesó a dicha publicación que, en cuanto conoció a la galardonada actriz, se dio cuenta que ambas tenían algo en común: sus curvas. “Fue como, ‘wow, no somos de la misma nacionalidad, pero la siento y la entiendo”, dijo la estrella de Keeping Up With The Kardashians a la publicación. Incluso, la intérprete de Frida le sirvió para crear uno de los outfits más importantes. “Recuerdo que iba a ser mi graduación y estaba como, ‘¿qué estilo llevaré a mi fiesta? Así que me fijé en los looks de Salma Hayek”. Fue así como Kim brilló en una de las noches más importantes de su época de teen, y todo gracias a que Salma Hayek le sirvió como inspiración.

HOLA! USA replicó la entrevista de Kim Kardashian y a su vez, Salma la posteó en su cuenta de Instagram, donde tuvo unas bonitas palabras de agradecimiento para la también empresaria, pues se sintió halagada de que la tuviera en tan alta estima: “Gracias Kim por tus generosas palabras y por recordarle al mundo, que las curvas son muy hermosas”.

En más de una ocasión, la actriz de 51 años ha dejado claro lo orgullosa que está de su escultural silueta, y en sus redes sociales ha regalado a sus más de 7 millones de seguidores instantáneas que los dejan sin aliento, sobre todo cuando se trata de imágenes en bikini. De hecho, uno de sus últimos ‘bikinazos’ fue en diciembre pasado, el cual obtuvo más de 400 mil ‘likes’. En la imagen, Salma se lució con un traje de baño de dos piezas en color morado a bordo de un yate.

¿Obsesionada con su figura? Nada de eso

Aunque es una de las mujeres más bellas de la pantalla grande, la actriz de origen mexicano ha revelado en más de una oportunidad que lo suyo no son los estrictos regímenes alimenticios ni pasar las horas en el gimnasio. Y ahora que está en el llamado ‘quinto piso’ –con sus 51 años –prefiere disfrutar del tiempo con los suyos. “A veces digo, ‘¡Tengo 50 años! ¿Por qué debo verme bien? Yo ya tengo a mi hombre’, aunque por otro lado, tampoco quiero perder a mi hombre”, dijo al portal The Edit.

También se refirió a sus ya famosas formas. “Amo la palabra ‘curvilínea’ es artística“, continuó la actriz. La veracruzana dejó claro que ama su cuerpo tal cual es, pero eso sí, hay algunos detalles que le gustaría cambiar. “Una línea recta, puede ser aburrida. No te voy a mentir, pero a veces si preferiría que mis curvas se fueran hacia adentro en lugar de hacia afuera en algunas partes”.