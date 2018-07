A poco más de tres meses de haber tenido a su cuarto bebé, Hilaria Baldwin compartió con sus seguidores una fotografía en la que mostraba su impresionante figura post-parto, sin embargo, algunos de sus seguidores aseguraron que la imagen que compartió había sido editada, por lo cual Hilaria tuvo que salir a desmentir eso con video. En su segundo post, la madre de 34 años dejó claro que su cuerpo era exactamente el mismo que había mostrado en su primera publicación y agregó que no tenía nada que esconder.

VER GALERÍA

La esposa de Alec Baldwin acostumbra compartir en sus redes sociales fotografías y videos de la evolución de su cuerpo antes, durante y después de sus embarazos. A más de tres meses del nacimiento de su último bebé, Hilaria Baldwin pensó que sería buena idea mostrar a sus followers como es que su cuerpo se ha casi recuperado en su totalidad, todo gracias al ejercicio constante y una sana alimentación.

VER GALERÍA

Hilaria aparece en la instantánea con un conjunto de lencería, mostrando su delgada silueta de lado. La imagen estaba acompañada por el siguiente mensaje: “10 semanas y un día… Ha pasado un poco desde la última vez que publiqué una foto así. Lo hago para inspirar para que se alimenten y hagan ejercicio correctamente. Si te va bien, ¡perfecto! Si no, míralo como un bikini más y sigue delante”.

A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) on Jul 27, 2018 at 9:06pm PDT

Sin embargo, algunas personas que vieron la imagen comentaron debajo de esta que parecía que la postal había sido editada, ya que uno de los huesos de Hilaria –a la altura de las costillas –se veía como fuera de lugar. Para dejar claro que todo en ella era natural y que no había retoques digitales en su posteo, la esposa de Alec Baldwin subió un video y escribió: “Para aquellos que dicen que manipulé la imagen, ¿qué opinan de esto? Si una de mis costillas se ve chistosa, lo siento mucho por ustedes. Acabo de tener un bebé muy grande, así que probablemente mis huesos sigan un poco expandidos. No lo sé, o quizá se queden así por siempre”.

VER GALERÍA

Hilaria también aseguró que ella sería incapaz de alterar una foto, por razones muy sencillas: la primera, es que ella asegura que no es buena con las herramientas de edición, y la segunda, es que ella siempre se ha opuesto a mostrar algo que no es real, sobre todo cuando se trata de su imagen corporal. “Soy la peor con la tecnología, así que la idea de que yo pueda alterar una foto, me hace reír. Si ustedes me conocer, saben que estoy en contra de todo eso y que siempre he defendido la apariencia natural”.

La madre de cuatro pequeños siguió con su mensaje, en el que explicaba que si ella publicaba esas fotos, era para ser un instrumento de inspiración: “Es una pena que algunas personas estén tan acostumbradas a lo falso, que quieran verlo en todas partes. Veo potencial en todas las personas, y creo en mi método y quiero ayudar a tantas personas como me sea posible”.

Hilaria concluyó su mensaje pidiendo a aquellos que le habían hecho comentarios negativos, que dejaran de poner ese tipo de cosas en su perfil y que siguieran adelante.

Más notas como esta:

- ¡Sol, arena, hijos y ejercicio! Así se pone en forma Hilaria Baldwin en la playa

- Mientras Hilaria Baldwin recupera su figura, sus hijos conquistan Instagram

¿Otro bebé? Podría ser posible para los Baldwin

A su paso por el Today Show, Hilaria habló con Hoda Kotb y Jenna Bush Hager, sobre la posibilidad de tener otro bebé y reveló que Carmen –la mayor de sus hijos –está convencida de que en cualquier momento le llegará la hermanita con la que tanto ha soñado. “Tengo una niña y tres niños y mi hija está segura que ella tendrá una hermana”.

Aunque Carmen ya tiene una hermana, Ireland, de 22 años –fruto de la relación de Alec con Kim Basinger –Hilaria reveló que su hija desea tener a su lado a alguien más pequeño con quien jugar y compartir. Sobre la llegada de un nuevo bebé, Hilaria contestó: “Creo que es viable, pero no lo sé. Alec cree que es posible, pues él viene de una gran familia”.