Hace unos días, Tayla Daly se llevó toda una sorpresa cuando su novio, Andrew Bevan le propuso matrimonio. Emocionada por iniciar una nueva etapa de su vida con el hombre que ama, la chica de 25 años aceptó y tan pronto como pudo, compartió la foto de su sortija así como la felicidad de su compromiso. Lo que jamás imaginó fue que después de recibir su anillo, viviría una de las historias más increíbles que han dado la vuelta gracias a las redes sociales y que la llevó a conocer a una nueva gran amiga.

Días después de su compromiso, Tayla regresó a su rutina y de regreso de su trabajo pasó a una gasolinera como parte de su día a día. Pronto se dio cuenta de que algo faltaba y no era otra cosa más que el anillo de sus sueños. De inmediato empezó a buscarlo, regresó en sus propios pasos para hallarlo, pero no tuvo suerte. "No había tenido tiempo de reajustarlo y se había caído", explicó la joven de 25 años en su cuenta de Facebook.

"Llamé a la gasolinera pero nadie me pudo ayudar. Lloré todo el camino a casa buscando en el auto pero no podía encontrarlo. Desesperada también busqué en cada rincón de mi oficina, pero mi sortija continuaba perdida", agregó. La futura novia pensó en el alcance de las redes sociales e hizo una publicación para que la gente la ayudara a recuperar la joya. Y no pudo haber tenido más suerte, pues alguien dispuesta a reunirla con su sortija vio la publicación.

La amiga que no esperaba

Jade Austin, una vecina de su comunidad, encontró la publicación de Tayla en su revisión casual a Facebook. Al verla, se sintió identificada porque años atrás, ella misma había perdido su sortija. A pesar de tener 8 meses de embarazo, Jade condujo por 20 minutos hasta la estación de gasolina que Tayla señalaba, y sin más ayuda, empezó a buscar por todas partes y hasta revisó las cámaras de seguridad para verificar si alguien había recogido algo del suelo.

Su buena voluntad hizo que Jade no se diera por vencida en esta tarea, ya que después de un rato, estuvo a punto de irse a su casa con la misión fallida. Sin embargo, algo brillante llamó su atención ¡y ahí estaba! La sortija de Tayla aún permanecía en el piso de la gasolinera. Jade, contenta, se puso en contacto con la futura novia que seguía buscando por todos lados la joya. Al escuchar las buenas nuevas, las chicas se reunieron para regresar el anillo a su dueña.

"¡El mundo es un lugar hermoso!", explica Tayla de nuevo con su sortija en la mano. "Estoy segura de que han sido los mejores primeros días después de estar comprometida", agregó con un par de emojis de sonrisas. En esta búsqueda, Tayla no sólo encontró su anillo, sino a una nueva amiga con quien ha empezado a compartir los mejores momentos de su vida y a quien es muy probable que invite a la boda.