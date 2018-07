Para Henry Cavill no hay ninguna misión imposible, mucho menos cuando se trata de hacer realidad los sueños más grandes. El actor, que se encuentra en Miami, visitó los estudios de Despierta América para hablar de Fall Out, la cinta en la que comparte créditos con Tom Cruise. Entre risas y confesiones, el actor conocido por su papel como Superman ayudó a los conductores a hacer realidad los sueños de una chica del staff. ¡Da play al video y no te pierdas el gran momento además de oras confesiones que hizo el actor en su visita a la emisión matutina!