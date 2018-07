Así se despide uno de los integrantes del programa El Gordo y la Flaca

En recientes días, el programa El Gordo y La Flaca se ha visto envuelto en una serie de comentarios debido a que uno de sus reporteros más conocidos abandona el foro de Univision. Se trata de Paco Fuentes, uno de los jóvenes periodistas que llevaba más tiempo trabajando junto a Lili Estefan y Raúl de Molina, mismo que se despidió de sus fieles seguidores en las redes sociales.

La noticia se dio a conocer luego de que Paco Fuentes, ahora ex reportero del programa El Gordo y la Flaca recurriera a las redes sociales para escribir un sensible mensaje con el que se despide del programa y también aprovecha para agradecer por la gran oportunidad de trabajar en un medio tan importante como Univision, donde tuvo grandes participaciones al pareceer desde 2016.

Con una fotografía donde se puede ver de fondo el set de dicho programa, Paco escribió un extenso mensaje donde detalla que fue una gran experiencia este tiempo cubriendo noticias para televisión: "No me queda más que agradecer a Dios y los que me permitieron formar parte de esta espectacular sesión de vida. Espero que pronto se me abra otra puerta tan grande como la de El Gordo y La Flaca, para seguir cerca de ti".

En el mismo mensaje no da más detalles de por qué abandona el programa, pero sí cuenta que él se va orgulloso del trabajo que hizo durante todo este tiempo: "Hoy no solo dejo mi casa, dejo mi hogar Univision. Me voy con gran dolor pero con la frente en alto sabiendo que hice las cosas con todo el amor y profesionalismo posible para todos ustedes que nos hacen el favor de vernos, leernos y escucharnos día a día", se lee en la red social.

Al parecer y a juzgar por las imágenes que compartía con frecuencia Paco en las redes sociales, él se llevaba muy bien con todo el equipo invluyendo Lili y Raúl. Y es que en alguna ocasión publicó una instantánea donde aparece junto a Lili Estefan, Mariel de León y él, justo el día en que a la conductora le entregaron el Daytime Emmy, que es un reconocimiento a Mejor Talento de Programa en Español y a ellos se los entregaron por el show ‘El Gordo y la Flaca’.

Ese día, Paco felicitó efusivamente a la conductora y le dedicó un breve mensaje: "¡Felicidades Lili! ¡Enhorabuena que el Daytime Emmy se quedó en casa de El Gordo y la Flaca, Univision!".

El periodista Paco Fuentes tiene una trayectoria bastante significativa en medios de comunicación, pero fue más conocido después de que en octubre de 2017 tuviera un par de diferencias con el actor Eduardo Yáñez. Previo a ese suceso, en una emisión de El Gordo y La Flaca se había hablado de lo cordial que debe ser la relación entre famosos y periodistas.

