El amor es difícil de ocultar, tanto como un gran anillo de diamantes, como el que Kris Jenner lució en su salida más reciente por las calles de Beverly Hills. Aunque las joyas de este tipo no son nada fuera de lo común entre las chicas Kardashian-Jenner, lo que más llamó la atención de este ostentoso accesorio fue que la momager de la familia más famosa de la televisión lo llevó justo en el dedo anular de la mano izquierda, en el que por tradición se colocan las sortijas de compromiso.

Kris Jenner, tan sonriente como siempre, sorprendió a todos con esta joya de corte cuadrado que podría significar un paso más en su relación con Corey Gamble. Junto al anillo de diamantes, la mamá de Kim Kardashian llevaba una banda de diamantes que también llamó la atención. Para combinar la pieza, Kris optó por un vestido corto y blanco con mangas acampanadas y gafas estilo aviador.

La estrella de Keeping up with the Kardashians y el manager de famosos como Justin Bieber y Arianna Grande, mantienen un noviazgo desde hace 4 años, cuando ella se separó de su entonces esposo y padre de sus hijas Kylie y Kendall, Bruce Jenner, ahora conocido como Caitlyn. A pesar de su buena relación, Kris parecía no tener interés en volver a pasar por el altar, según comentó en una plática con Ellen DeGeneres. "Lo he hecho dos veces y no funcionó tan bien. Así que no sé, nunca se sabes... Creo que siempre y cuando las cosas vayan tan bien, ¿por qué arruinarlo?”, explicó.

La pareja no encontró ninguna dificultad en la diferencia de edades, pues Kris tiene 62 años mientras que Corey 37. Incluso, en la misma conversación, Kirs reveló que para ellos, "la edad sólo es un número". Al parecer, su idea sobre el matrimonio ha cambiado y de ser así, pronto la veremos planeando una boda junto a su novio y, seguramente, sus 5 famosas hijas.

Kris y Corey, la imagen de una pareja feliz

A principios de mes, Kris y Corey se despidieron de toda carga de trabajo para pasar unos días alejados de todo en el sur de Francia. A bordo de un yate y sin prisas por las aguas francesas, la pareja no dejó de demostrarse con besos y caricias uno al otro lo mucho que se quieren. Ambos se dejaron ver muy enamorados durante una cena en la que Kris no paraba de besar a su chico y él, contento, no podía dejar de abrazarla. Kris y Corey se conocieron en 2014, durante una fiesta organizada por el diseñador Riccardo Tisci, uno de los grandes amigos de la familia Kardashian. Con vínculos sociales tan cercanos, era sólo cuestión de tiempo para que los caminos de ambos managers se cruzaran.

