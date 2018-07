¿Qué tienen en común Camila Cabello y Taylor Swift? ¡Ella lo cuenta!

Ahora queda más claro que si alguien puede presumir de gran fama, talento y además tener a las mejores amigas, es Camila Cabello, que recientemente no dudó en hablar de lo cercana que se siente a Taylor Swift y hasta confesó cuántas cosas tienen en común y ¡lo que las une! De hecho, eso podría haber quedado confirmado recientemente, cuando la cantante cubana se dio a la tarea de abrir los shows de Swift.

En una reciente entrevista para E! News, la cantante Camila Cabello fue cuestionada sobre cómo era su amistad con Taylor Swift porque han sido captadas varias ocasiones en algunas galas e incluso, recientemente compartieron escenario, por lo que no titubeó en abrir su corazón y hablar de los especial que es la afamada rubia para ella: "Creo que definitivamente tenemos la misma personalidad de muchas maneras, especialmente hablando de amor y relaciones, chicos o música".

Además, contó lo que seguramente pocos sabían: ¡Camila era fan de Taylor! Así que seguramente de ese punto parte que sienta tanta conexión con ella: "Antes de conocerla, era una gran fanática de Taylor Swift", contó sonriente durante su entrevista.

Cabe señalar que también hizo énfasis en que considera que de lo que más hablan y es muy divertido, es principalmente de asuntos del corazón, que a juzgar por las experiencias de ambas, debe ser bastante interesante: "... Disfruto hablando con ella sobre el amor y las relaciones ... Creo que es realmente divertido".

Y es que al parecer no sólo las une sus pasadas experiencias amorosas que no resultaron como ellas esperaban, también tienen una gran química para la música, y es que ambas, siendo cantantes exitosas en sus distintos estilos, compartieron escenario en recientes ocasiones, que a decir del público, fueron shows magníficos.

De hecho, en la misma entrevista, Cabello habló de cómo fue compartir escenario con Taylor, ya que ambas son amantes de la música, algo que no se puede negar fue la conexión que mostraron en el escenario, durante uno de los shows que ofrecieron en MetLife Stadium como parte de la gira Taylor Swift Reputation: "Fue muy divertido. Aunque siento que tenemos que pasar más tiempo juntas".

Sobre los duetos de Camila Cabello

Como se ha visto anteriormente, Camila Cabello no se pone límite alguno cuando de hacer dueto con alguien se trata, y es que no olvidemos que recientemente compartió que tenía una sorpresa preparada junto a Alejandro Sanz. Y aunque no con todos los artistas con los que comparte escenario siente la misma química como con Swift, lo cierto es que con ella le gustaría vivir más experiencias y hacer más cosas que acostumbran las amigas comúnmente.

