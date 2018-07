A dos semanas de ser mamá, Ana Patricia Gámez ya ha bajado ¡20 libras!

La vida no podría ir mejor para la guapa conductora Ana Patricia Gámez, que recientemente dio a luz a su segundo bebé y que además ha estado increíblemente consentida a la distancia, por sus compañeros de set de Despierta América, por sus fans, a quienes no ha dudado en darles detalles de cómo van los días después del embarazo y por su familia. Y es que para volver todo perfecto, su mamá está junto a ella en este día tan especial, ya que celebra su cumpleaños 31.

Desde hace dos semanas que nació Gael, su segundo hijo, Ana Patricia se ha dado el tiempo perfecto entre sus labores como mamá, para también dedicarle un momento a sus fans, quienes no han parado de preguntar cómo va su recuperación posparto y cómo ha hecho para coordinar sus tiempos ahora que tiene dos bebés. Pero, una de las dudas más recurrentes que llegan a su cuenta oficial de Instagram es sobre cómo ha logrado perder peso tan rápido, a lo que siempre con total amabilidad responde que no ha hecho gran cosa: "Creo que todo depende del metabolismo de cada quien", respondió a un fan.

Además, no dudó en revelar que para nada está siguiendo una dieta, y hasta dijo ¡cuánto peso ha perdido!: " No he hecho dieta pero ya he perdido casi 20 libras en dos semanas". En la misma respuesta, insistió en que mucho se debe a que alimenta a su bebé con pura leche materna: "Sólo estoy amamantando y tomando mucha agua".

Cabe señalar que en la ronda de preguntas de la popular red social, también respondió cómo cuida y ha cuidado su piel después del embarazo: "Me estoy poniendo muchas mascarillas y aceites para hidratar mi piel". Incluso, en la misma respuesta aprovechó para darle a sus fans un gran tip de belleza que le ha servido mucho para mantener radiante el rostro: "Si quieres un consejo específico, desde que comencé a usar tónico facial antes de la crema, mi rostro mejoró muchísimo".

Mamá feliz y celebrando su cumpleaños

La guapa conductora del matutino Despierta América está celebrando también su cumpleaños, que podría haber sido doblemente especial, porque justo para el 26 de julio estaba programado que naciera su hijo Gael.

Pero definitivamente la forma en la que está celebrando su cumpleaños 31 es totalmente mágico, ya que lo hizo acompañada de sus dos hijos, Giulietta y Gael. De hecho, compartió una tierna imagen en su cuenta oficial de Instagram con la que está causando muchísima sensación, ya que tiene, en cada lado, a sus grandes amores.

Y como era de esperarse, sus compañeros del matutino no perdieron oportunidad de hacerla sentir especial en este día, por lo que le dedicaron un tierno mensaje y compartieron una imagen donde la conductora se ve guaísima: "Muchas felicidades a nuestra querida Ana Patricia, que hoy cumple 31 años. Tu familia de Despierta América te desea un día maravilloso".

