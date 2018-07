Hace unas semanas, Kylie Jenner fue nombrada por Forbes como la multimillonaria más joven del mundo… Ahora, la menor del clan de las Kardashian-Jenner ha roto un nuevo récord convirtiéndose en la celebridad mejor pagada de Instagram. La empresaria de 20 años se ubica en el primer lugar de la Instagram Rich List, elaborada por Hopper HQ, en la cual se revela que recibe hasta un millón de dólares por cada post que publica para promocionar alguna marca o producto.

VER GALERÍA

Con esto, Kylie ha superado a Selena Gomez, dejándola en segunda posición. El año pasado, la cantante ostentaba el primer lugar con $550 mil dólares por publicación patrocinada. Además de haber desbancado a la intérprete, también dejó atrás a Cristiano Ronaldo quien quedó en tercer lugar, al igual que el año pasado. De ocupar el cuarto lugar, ahora Kylie Jenner puede presumir de ser la reina absoluta en Instagram, en lo que se refiere al monto que recibe por posteo.

VER GALERÍA

La dueña de Kyle Cosmetics no solo superó a estos dos personajes, sino que también a sus propias hermanas. Kim Kardahsian estaba en la segunda posición en el top del 2017 con medio millón de dólares por post y este año bajó al cuarto sitio.

Lo más sorprendente de este gran ascenso de Kylie hasta el #1 de este listado es que ha dejado atrás a otras de sus dos hermanas, quienes también cuentan con un numeroso ejército de seguidores. Kendall Jenner quedó en 10° lugar –con$ 500 mil dólares por posteo –mientras que Khloé Kardashian le sigue en la 11ª posición con $480 mil dólares.

Otros famosos a los que Kylie ha dejado atrás, son Beyoncé Knowles (5° lugar), Justin Bieber (7° lugar), Lionel Messi (9° lugar), David Beckham (12°), entre otros.

VER GALERÍA

En cuanto a la cantidad de seguidores, Selena aún se mantiene como la persona con más followers con 138 millones, mientras que Kylie tiene 18 millones menos que ella, con un total de 110 millones.

Más notas como esta:

- ¿Cómo se conocieron Kylie Jenner y Travis Scott? La pareja lo revela

- Kylie Jenner, la más exitosa de las Kardashian, suma una fortuna de 900 millones de dólares

Los fans de Kylie hacen colecta ¡para que supere su fortuna!

Kylie Jenner se ganó el título de la empresaria más joven en crear un emporio de 900 millones de dólares, sin embargo, sus seguidores desean que supere esa cifra. Aunque la madre de la pequeña Stormi no necesita de donativos o préstamos, sus fans comenzaron una colecta en la página Go Fund Me para juntar 100 millones de dólares y lograr que se convierta en billonaria. Lo que empezó como una broma de sus fieles fanáticos, se tornó el algo serio y hasta el momento, la recaudación lleva poco más de dos mil 300 dólares y se ha convertido en una de las campañas más populares de dicho sitio web.