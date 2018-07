Alejandro Sanz está muy emocionado con la producción de su nuevo disco, mismo que lo ha tenido trabajando por horas en los estudios de grabación en Miami durante las últimas semanas. Aunque el cantante español no ha querido revelar muchos detalles sobre esta nueva producción, su emoción parece haberlo traicionado por breves momentos, pues no quiso mantener en secreto que para hacer de este disco algo bastante especial, ha llamado a sus amigos más talentosos. Y es que justo hace unas horas, el español se reunió con Marc Anthony en el estudio, en donde los dos se veían bastante concentrados trabajando en una canción.

Alejandro no podría estar más feliz con esta colaboración, porque además de considerar a Marc como uno de los cantantes más exitosos de la música latina, ve en él a un verdadero amigo al que no duda en referirse como "hermano". Sanz y Anthony, inmersos en un ambiente de creatividad y sonrisas apenas notaron que uno de sus colaboradores los grababa mientras hacían algunos arreglos a la guitarra del español para lograr el sonido deseado.

Atento a cada una de las instrucciones de Marc, Alejandro continuó probando sonidos en su guitarra ante la mirada de los técnicos que los acompañaron en el estudio. Entre botellas de vino, cigarros y varias hojas con anotaciones e ideas, los dos cantantes se sentían como peces en el agua creando un tema que los admiradores de ambos ya quieren escuchar. La espera podría ser larga, pues Alejandro no ha dado información clave de cuándo podría tener listo este material, aunque parece que hay pistas de que llevará por nombre El Disco. Y ante el hermetismo del español, Marc Anthony sólo se limitó a repostear el video de su amigo.

Una publicación compartida por Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 24 de Jul de 2018 a las 2:15 PDT

Más sorpresas en el 'making of' del nuevo proyecto de Alejandro Sanz

Marc Anthony no es la única celebridad que parecer tener una participación importante en el nuevo disco de Alejandro Sanz. Antes de componer junto al experto en ritmos latinos, Sanz reveló una colaboración con Camila Cabello. La cubana se mostró bastante emocionada por poder trabajar con uno de los artistas que ha admirado desde que era niña.

Para conmemorar las horas de inspiración junto a Alejandro Sanz, la joven publicó una foto de aquella sesión, en la que aparece de lo más concentrada, con una libreta de apuntes y vestida muy cómoda con un overol de mezclilla y playera a rayas. "Alejandro Sanz, aún no puedo creer que tuve el privilegio de trabajar contigo. Siento como si estuviera en un sueño", escribió la cubana sobre la grata experiencia. El intérprete de A que no me dejas parece haber quedado muy contento con el tema que compusieron, pues replicando la imagen en su propia cuenta de Instagram, escribió: "El privilegio es todo mío, eres una artista superlativa y un ser humano adorable. Gracias por participar en este disco que es tuyo. Mi admiración, mi cariño y respeto eternos". ¿Será que Alejandro Sanz colabore con más amigos en su nuevo disco?

