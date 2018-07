Ariadna Gutiérrez sobre su ex pareja Gianluca Vacchi: ‘No somos amigos, pero le deseo lo mejor’

A su paso por la alfombra roja de los Premios Juventud, Ariadna Gutiérrez habló sobre sus nueva proyectos sobre las pasarelas, así como en el mundo del entretenimiento, pero también salió a relucir la relación que tuvo el año pasado con el excéntrico millonario Gianluca Vacchi. Ante las cámaras de Univision, la colombiana de 24 años detalló cómo terminaron las cosas entre ambos y reveló que no son amigos.

Cuando le preguntaron sobre su ex novio, Ariadna respondió: “Ay no, eso ya es historia del pasado… eso es un periódico de ayer”. La también actriz indicó que su relación no siguió más por diversas circunstancias, como el año tan complicado que vivió en 2017, cuando tuvo que enfrentar fuertes situaciones familiares. “Todo bien con él (Gianluca Vacchi). Lastimosamente las cosas no se dieron, fue un año muy difícil para mí, mi papá se enfermó, y creo que las cosas pasan por algo. Y también lo que pasó con él tuvo que pasar”.

Tras la ruptura, la cual se dio a conocer en los primeros días de octubre, se especuló que las cosas con Gianluca habían quedado en malos términos, pero fue todo lo contrario: “Cero sentimientos malos, al contrario, la mejor vibra para él. No somos amigos pero siempre le deseo lo mejor de lo mejor”.

Parece que el italiano de 50 años no tiene un mal recuerdo de Ariadna, o al menos eso es lo que deja ver en sus redes sociales, pues aún conserva en su cuenta de Instagram sus fotografías con la modelo, mientras que ella –tan pronto salió a la luz el reporte de su ruptura –borró todo rastro de él de sus perfiles.

En octubre del año pasado, Ariadna confirmó al canal colombiano RCN que había terminado su relación con Vacchi y unas semanas después en entrevista con un reportero de Despierta América (Univision) declaró que en ese momento se encontraba sin pareja, volcada en su trabajo y sus seres queridos: “Estoy soltera, estoy tranquila, estoy feliz con mis amigas, dedicada a mi familia, dedicada a mi papá y a mi trabajo, sobre todo”.

Caminos diferentes

Mientras ella revelaba el fin de su relación, el mismo Gianluca declaró al diario colombiano El Universal que lo de ellos había sido solo una amistad. A su paso por Bogotá y Barranquilla, el italiano sembró la gran duda sobre lo que realmente hubo entre él y Ariadna: "No entiendo por qué los periodistas colombianos hablan de un romance entre ella y yo, que nunca existió. Somos amigos, muy cercanos. Nuestra amistad continúa y nada más. Yo beso igual a los hombres que a las mujeres sin ningún problema".

Tras poner punto final a su relación, Ariadna se enfocó en su carrera y en su familia, mientras que Ginaluca Vacchi hizo lo propio. Luego de unos meses, el italiano sorprendió a sus seguidores al compartir algunas imágenes con la modelo Sharon Fonseca. En los últimos meses, Vacchi ha sido relacionado sentimentalmente con la joven de origen venezolano, sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado que sostengan una relación sentimental, pero en sus fotos en redes sociales ambos han dejado ver la buena química que tienen.