Los looks de las celebridades en la alfombra de Premios Juventud siguen dando de qué hablar. En esta ocasión Jomari Goyso no se quedó callado y tuvo varios comentarios acerca de los vestuarios que Clarissa Molina eligió para la entrega de este año. En el programa de El Gordo y la Flaca, el stylist ‘acabó’ con las prendas que la ex reina de belleza usó a lo largo de la noche.

El presentador de origen español bromeó con el hecho de que, después de cada entrega de premios, casi siempre perdía buenos amigos, pues suele hacerles comentarios sobre su aspecto a su paso por las alfombras rojas. Jomari habló acerca de los vestidos de varias famosas y llegó el turno de opinar sobre el look de Clarissa Molina, quien se cambió de ropa en dos ocasiones durante los Premios Juventud.

Jomari sólo habló de los dos looks que la dominicana lució en esta entrega de los galardones, parece que ninguno le convenció. Para desfilar por la alfombra de los premios, Clarissa eligió un mini vestido de lentejuelas azules y moradas. Completó su look con unas strappy sandals plateadas y en cuanto a su look, lo que más llamó la atención de algunos como Jomari, fue su peinado, el cual estaba formado por un semi recogido con rizos y unas pequeñas trenzas que caían a los lados.

Intrigado por la forma en la que peinó su cabello, el conductor le preguntó acerca de su peinado: “¿Qué querías conseguir con el cabello?”, a lo que Clarissa se quedó muy seria. Los comentarios del español continuaron: “Ese peinado no sirvió, cuando mirabas de frente, no se entendía que pasaba con el cabello. Creo que te fuiste por algo étnico, pero no se entendió”.

La modelo dijo que posó de lado en algunas fotografías para que su peinado fuera apreciado correctamente, pero ni con ese argumentó se salvó de los comentarios de Jomari. El experto en moda agregó que el vestido, diseñado por Giannina Azar, sí le pareció una opción acertada, pero que no lució bien con esos tacones y el extraño peinado.

Sobre el segundo atuendo que escogió la ex reina de Nuestra Belleza Latina, el español mencionó que pasó ‘sin pena ni gloria’. “Este vestido amarillo lo bueno es que lo usaste para el segundo (cambio de ropa) y no lo vimos tanto. Vimos más el otro. (A este vestido) no lo vimos tanto, así que eso no quiere decir que sea una cosa negativa".

Blanco de señalamientos

Aunque Clarissa Molina es una de las mujeres más bellas de la pantalla chica, confiesa que constantemente su silueta es centro de las críticas. Hace tiempo, subió unas libras de más y para su papel en la película de ¡Qué León! se sometió a una dieta y logró perder unas tallas. "La pantalla te aumenta diez libras más de la que tienes, entonces para la película debí bajar un poco de peso", explicó a Mezcalent.

Antes de logar ese cambio en su figura, recibió comentarios hirientes en las redes sociales… Ahora con menos libras, de nueva cuenta volvió a ser centro de la polémica. Ante esto, la ex reina de belleza respondió: “Estoy en una etapa de mi vida que me acepto tal cual, esté pasada de peso, esté flaca. Total, si estoy flaca me dicen ‘¡estás muy flaca Clarissa, tienes que ponerte a comer!’, estoy gorda, me dicen: ‘¡ay, pero qué gorda!’”.