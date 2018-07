Russell Crowe es un actor camaleónico, y para comprobarlo basta con ver su última transformación que lo ha dejado con una gran barba blanca y el pelo más largo, un look muy alejado del que lució en la cita Gladiator. Para presumir su nuevo aspecto, el actor de 54 años publicó un video en su cuenta de Instagram en donde aparece peinándose la barba al igual que su ya larga melena al momento que canta una parte del tema cristiano In the sweet by and by. ¡Da play al video y no te pierdas esta nueva apariencia del actor de la que todos están hablando!