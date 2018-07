La participación de Becky G en Premios Juventud causó revuelo y dejó a más de uno de sus seguidores sin aliento. La joven de 18 años presentó su nueva canción Zooted y además cantó su éxito Sin Pijama junto a Natti Natasha. A pesar de su arrollador éxito, en las redes sociales no faltaron los comentarios negativos sobre su figura, pues algunos usuarios aseguraron que su silueta no tenía curvas.

Las críticas acerca de su físico no le afectaron en absoluto y a través de sus redes sociales, la intérprete de Mayores respondió a aquellos que durante las últimas horas han hecho comentarios negativos sobre su cuerpo. “Para todos aquellos hablando acerca de mi ‘pequeña retaguardia’, pueden besarla. Mi retaguardia quisiera verlos a todos ustedes haciendo lo que yo hago”.

Este contundente mensaje fue publicado en su cuenta de Instagram justo debajo de una fotografía que le fue tomada sobre el escenario de Premios Juventud, la noche del pasado domingo. La mayoría de sus followers celebraron su actitud y le pidieron que no hiciera caso a los señalamientos negativos, y que mejor disfrutara del éxito obtenido en la gala de Univision y de la aceptación de su nuevo tema.

Además de ese mensaje, Becky –cuyo nombre real es Rebecca Marie Gomez –escribió un extenso mensaje acerca del bullying en las redes sociales. “El hecho de que las personas se abran para compartir sus luchas internas y que otros vengan a avergonzarlos, me desagrada. Literalmente me hace enfermar. Qué lástima me dan las personas que se esconden detrás de una pantalla y hacen sentir mal a una mujer sobre sí misma. Todos los cuerpos deben ser respetados por lo que son: reales, falsos, pequeños, grandes… ¿qué se cree la gente para decirle a una mujer qué es lo que la hace sexy o no?”.

La joven cantante aseguró que su presentación musical en Premios Juventud fue increíble, pero que desafortunadamente, esas críticas sobre su cuerpo salieron a relucir. “Fue una noche maravillosa, una noche que me hizo sentir feliz y fue así como terminó: leyendo comentarios terribles acerca de lo que no tengo y de los rollitos que se me salían de mi traje cada vez que bailaba. Se llama piel y también se le conoce como ser humano”. Becky finalizó con la siguiente frase: “Hagan a un lado ese mundo de fantasía, maduren y traten a los demás de la forma en la que les gustaría ser tratados”.

Becky G habla de sus batallas

Pocos son los famosos que se atreven a abrir su corazón y confesar los malestares que los aquejan, especialmente cuando estos están relacionados con su bienestar emocional. Hace un par de meses, Becky G contó que lleva tiempo lidiando con ataques de ansiedad y pánico y que por ello, trata de pasar el mayor tiempo posible con sus seres queridos, pues según ella, son su mejor antídoto contra los efectos de los ataques.

“Siempre estoy batallando con mi ansiedad, hace años que sufro ataques de pánico, así que trato de hacer ejercicio, porque los ataques son físicos y no solo mentales. Hay varios tipos de ansiedad. Para mí, físicamente es agotador”, dijo ante las cámaras de El Gordo y la Flaca.