Las hijas de Alex Rodriguez causaron sensación gracias a un video que el ex pelotero de los Yankees compartió en su cuenta de Instagram. En el clip, Natasha, de 13 años, y Ella de 10, aparecen súper coordinadas bailando al ritmo de In My Feelings de Drake. Parece que las niñas se han inspirado en Jennifer Lopez para explotar al máximo su faceta como bailarinas, pues en más de una ocasión, ‘A-Rod’ ha comentado que sus hijas sienten una profunda admiración por su famosa novia.

Esta no es la primera vez que las hijas de Alex muestran sus cualidades con la danza. Hace unas semanas, Alex subió a sus redes un video en el que sale Natasha haciendo un duelo de baile con JLo. Ambas dejaron a todos sin aliento con sus pasos al ritmo de Dinero, el más reciente éxito de la ‘Diva del Bronx’. Haz click en nuestro video para ver el ritmazo que tienen las hijas de A-Rod.