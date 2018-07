Así de emotivo y divertido fue el regreso del Chef James a Un Nuevo Día

Luego de haber sido suspendido por gestos inapropiados al aire, este lunes 23 de julio, el Chef James volvió al programa Un Nuevo Día después de casi un mes de ausencia. Tahhan reapareció con la sonrisa que siempre lo ha caracterizado en la cocina tan querida que le ha dado tantas alegrías desde inicios de 2011. Para este regreso, James asegura tener muchísimas sorpresas después de haber aprendido tanto sobre nuevas técnicas, recetas y aromas mientras estuvo lejos de los reflectores.

Esta mañana, la cuenta de Instagram del Chef James sorprendía a sus segudiores con una imagen que decía "Un Nuevo Día" y estaba al fondo el set del matutino en el que ha hecho grandes amigos juntos a los conductores Adamari López, Rashel Díaz, Zuleika Rivera, Marco Antonio Regil y Héctor Sandarti. De hecho, después del casi mes que pasó suspendido, James repareció totalmente renovado y dispuesto a dejar a todos con excelentes impresiones por sus nuevos platillos.

Cabe señalar que esta emisión del matutino de Telemundo sería muy especial, ya que tenían como invitada de honor a la puertorriqueña Roselyn Sánchez, que como siempre, lució guapísima.

En este nuevo día, James preparó una receta diferente de pescado y dejó a todos boquiabiertos por el espectacular sabor. Fue a través de la cuenta oficial del matutino que compartieron el menú del día: " Chef James llegó con una mega-receta... ¡pescao’ frito!" y se puede ver al joven de 29 años con el plato en manos. Además, en una imagen compartida más tarde, se cuestionó al público sobre lo que pensaban de volver a ver al guapo cocinero: "¿Qué les pareció el regreso de nuestro Chef James?". Por supuesto, los comentarios en la popular red social no se hicieron esperar y llegó una ola de mensajes totalmente alentadores para él, incluso muchos bromearon con que se portara bien para que no lo volvieran a suspender.

No olvidemos que James se ha ganado el corazón de los espectadores desde su llegada al programa, que de hecho fue en sus inicios, en 2011 cuando el matutino era conocido como “Levántate”.

Previo a su regreso

Durante los días que el Chef James estuvo lejos de los reflectores, nunca dijo nada sobre el momento en que regresaría e incluso se dedicó a compartir con sus seguidores que este era un momento para reflexionar y lo aprovecharía para aprender sobre técnicas nuevas y explorar nuevos sabores. Sus promesas quedaron más que cumplidas hasta el momento, ya que con ese platilló que presentó quedó más que comprobado que en efecto, viene dispuesto a sorprender a sus compañeros y a su público.

Anteriormente, James había recurrido a las redes sociales para mantener al tanto a sus segudiores sobre sus actividades fuera del aire: "Estos días los he tomado para cocinar mucho en casa, en familia y hacer algo de ejercicio. Pero sobre todo preparar platillos que no conocía, usar ingredientes con los que no estaba familiarizado y ha sido una experiencia súper interesante... ¡Ahora tendré una buena cantidad de cosas distintas que compartirles! He estado bien, gracias a sus muestras de cariño. Les he extrañado montones.Gracias otra vez por tantas muestras de apoyo".

