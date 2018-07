¡Más vigentes que nunca! Ariana Grande no olvida a su abuelo y tampoco sus consejos

¡Nada como el amor de los abuelos! Si bien los padres están para criar a los hijos, los abuelos están para consentirlos. Perder a un abuelito siempre es triste y por más que estemos conscientes de que no vivirán por siempre, su ausencia siempre deja un vacío y lo mismo le puede pasar a celebridades como Ariana Grande, quien a través de una imagen que publicó en Instagram nos recordó la cercana relación que tenía con su abuelo. Ahora que el padre de familia no está, su nieta lo recuerda con cariño y la intérprete de No Tears Lef to Cry quiso compartir con sus 123 millones de seguidores lo mucho que lo extraña.

El abuelo de Ariana, quien fue apodado por los fanáticos de la artista como “el abuelo Grande”, murió a sus 90 años de edad el 23 de julio de 2014, luego de perder una dura batalla contra el cáncer. “Te extraño y te amo por siempre mi mejor amigo # 4años”, es el texto que acompaña la foto donde vemos a la cantante mirando a su “persona favorita”, quien aparece tumbado en la cama, pero sonriente.

Luego, publicó otra imagen de sus abuelos y escribió: “Para siempre y luego un poco”. Como era de esperarse, estas fotografías generaron una ola de comentarios de parte de los seguidores de Ariana, de 25 años. “Hermosos”; “Qué dulce” y “Tus abuelos son preciosos”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos en la instantánea. En Stories también publicó varias fotografías en blanco y negro para recordar a su querido abuelo.

Pero ninguna de las fotos tuvo tantas reacciones como el video que publicó más tarde donde se puede escuchar la voz de su abuelo dándole consejos a la joven cantante. “No dejes que te desafíen. No dejes que te intimiden y haz lo tuyo. Es lo que debes hacer”. Luego, ella le contesta “te amo” y él le responde: “yo también te amo”. Cuando le preguntan qué le diría a su nieta sobre el Internet, él contesta: “Mantente alejado de eso”.

Tras conocer la noticia de su partida, Ariana escribió hace cuatro años una conmovedora carta que fue difundida por diversos medios internacionales: “Te perdí en el viento de verano. Gracias a mis amigos que se quedaron conmigo toda la noche hablándome y ayudándome a recomponerme temporalmente".

"Esta mañana estoy volviendo a casa. La única razón por la que hice este viaje de 12 horas es porque mi abuelo me pidió que sea profesional y que cumpla siempre con mis compromisos. Gracias a ustedes, mis fans, por el continuo amor y la luz en las últimas semanas".

"Ayer perdimos a mi persona favorita del mundo, mi abuelo. Si sólo supieran lo grandioso que era. Mi corazón me duele muchísimo. Está más que roto. Pero pude tomarle la mano y ver cómo encontraba por fin la paz. Esta es la cosa más difícil que se pueda imaginar. Pero estoy muy agradecida de haber pasado este tiempo con él y mi familia, cuidarlo y amarlo. Gracias por el continuo amor”.