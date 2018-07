Para la modelo Lais Ribeiro su hijo Alexandre es su prioridad número uno, tanto que en su honor ha decidido hacerse un nuevo tatuaje. El tattoo que escogió tiene un poderoso mensaje y a través de sus redes sociales la brasileña lo mostró orgullosa. Además de compartir el nuevo diseño, hizo una confesión sobre su hijo, algo de la cual muy pocas personas tenían conocimiento.

En su perfil de Instagram, la joven de 27 años subió dos fotografías de la sesión. En la primera instantánea, se deja ver recostada en una camilla, mientras el tatuador Rob Green realiza su trabajo en uno de los costados de Lais. La imagen, en blanco y negro, está acompañada por un mensaje en el que la maniquí de Victoria’s Secret explica que su hijo fue diagnosticado con autismo hace cinco años, y que su nuevo tatuaje será en honor a él.

“¡Así que esto pasó! Siempre quise un segundo tatuaje pero no podía encontrar algo que tuviera un profundo significado hasta que tuve una junte hace un par de semanas acerca del autismo y niños con necesidades especiales. No sé si ustedes lo sepan, nunca he sido muy abierta con esto pero mi hijo fue diagnosticado con autismo hace cinco años”, escribió debajo del post.

“Mi primer tatuaje es su nombre (el de su hijo) en el cuello y finalmente encontré lo que quería que fuera mi segundo. Decidí hacerme el símbolo del autismo (y de los niños con necesidades especiales) como tattoo y es hermoso y quedó perfecto, gracias Rob Green. Estoy muy contenta por él y significa mucho para mí”, concluyó Lais.

En la segunda instantánea que la modelo publicó en su Instagram, aparece tapando la parte superior de su cuerpo y mostrando el nuevo tatuaje, ubicado en uno de sus costados. Aparte de subir esas instantáneas, Lais publicó algunas fotos y videos en Instagram Stories, donde explicó el significado de su nuevo diseño. La joven indicó que el lazo con múltiples piezas de rompecabezas simboliza la complejidad del espectro del autismo.

Su vida entre el modelaje y su faceta como mamá

El año pasado, en el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show, Ribeiro habló con la revista Parents y confesó que uno de los logros más importantes de su vida ha sido traer a su hijo a los Estados Unidos. “Al principio de mi carrera tenía que ir y venir y eso me ponía muy triste. Me prometí a mí misma que trabajaría duro y que iba a traer a mi hijo a vivir a Nueva York. Eso fue hace tres años y creo que eso ha sido uno de mis más grandes triunfos”.

Lais, al igual que otras muchas madres solteras enfrenta el reto de balancear su carrera y su papel como mamá. “Tengo las mismas responsabilidades que una madre, las cuales vienen antes del glamour o lo que sea. La gente a veces no se da cuenta que es muy difícil”, reveló a la publicación. “El otro día me tuve que perder su presentación de hip-hop en la escuela porque tenía que trabajar”.