Así se preparan Manolo González Vergara y María Elena Dávila para debutar en Premios Juventud

A punto de debutar como los presentadores de Premios Juventud, Manolo González Vergara y María Elena Dávila han estado compartiendo fotos y videos de los ensayos previos a la gran noche, y han dejado ver la buena química que hay entre ellos, además de mostrar lo emocionados que están por su primera vez como hosts en la entrega de este domingo, en el Watsco Center, en Miami, Florida.

María Elena ha estado compartiendo con sus fans como se prepara para su debut, mientras que Manolo mostró su habilidad como gran conversador con J Balvin. El hijo de Sofía Vergara se encontró con el cantante en el venue y se sentaron a platicar como grandes amigos; curiosamente ambos son originarios de Colombia, así que se entendieron muy bien. Manolo subió en su perfil de Instagram un par de imágenes con el intérprete de Mi Gente y la acompañó con la siguiente descripción: “Viendo los últimos memes y con buenas vibras”.

A su paso por el programa Despierta América (Univision) esta semana, los chicos hablaron sobre las reacciones de sus madres cuando se enteraron de que iban a estar en el escenario de Premios Juventud. Manolo reveló que Sofía Vergara le dijo que estaba bien y que en lo primero que pensó fue en Baguette, su simpático perro de raza Chihuahua al que adoptó hace unos cinco meses. La mascota, a la que Manolo considera como una hija, se quedó al cuidado de la barranquillera. En tanto, María Elena contó que Chiquinquirá Delgado se emocionó muchísimo, pues en más de una ocasión ella ha conducido o presentado algunos premios de la cadena hispana.

¿Qué consejos les han dado sus famosas mamás? Tanto Sofía como ‘Chiqui’ tienen un dominio increíble de la cámara, y para calmar los nervios de sus hijos, cada una ha hablado con sus hijos para darles los mejores tips. “Me ha dado varios consejos, entre ellos que busque mi luz, que ponga atención, que llegue temprano y que me pare derechito. Pero lo más importante, que disfrute”, reveló el joven de 25 años.

En tanto, María Elena indicó que su mamá le dijo que tenía que tomarlo con calma… algo que le parece casi imposible pues estará frente a miles de personas, más los millones de televidentes desde sus casas. “Me dijo que me divirtiera muchísimo. También que me relajara, que no pasa nada y que sintiera como si estuviera hablando con una amiga en la sala de mi casa”. Quizá la modelo de 26 años logre dominar sus emociones, pues tiene experiencia como actriz y cantante.

¿Qué hay entre Manolo y María Elena?

Curiosamente, esta semana fue la primera vez que los hijos de Sofía Vergara y Chiquinquirá Delgado se encontraron. Aunque ambos trabajaron hace años en un canal de televisión digital NuevOn, nunca antes se habían visto y por esas épocas, en 2012, surgió el rumor de que estaban relacionados sentimentalmente. Sobre esto, María Elena contó divertida que le dio mucha risa enterarse de esos reportes. “No nos conocíamos hasta el día de hoy, pero hace mucho tiempo salió una nota de que él y yo estábamos saliendo, ¡ni nos conocíamos!”.