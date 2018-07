Lili Estefan pasó una velada junto al hombre más especial de su vida: su papá

Para Lili Estefan no hay nada más valioso que el tiempo de calidad con su familia y sus seres queridos. Recientemente, la presentadora de 51 años se reunió con uno de los hombres más importantes de su vida: su padre, el señor don José Estefan. En esta amena reunión también estuvieron sus hijos, Lorenzo Jr. y Lina. Como es usual en ella, compartió en sus redes sociales las mejores imágenes con su papá, al que cariñosamente llama ‘Pipipopo’ mientras él la llama ‘Lipilipi’.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram, ‘La Flaca’ subió un par de fotografías en las que aparece muy sonriente acompañada por su papá, sus hijos y una mujer identificada como Patty. Lili escribió debajo de las publicaciones el siguiente mensaje: “Con abuelo ‘Papo’. Mi gente, aquí disfrutando en familia. Los amo Pipipopo y Patty”.

VER GALERÍA

Además de estas imágenes, la conductora de El Gordo y la Flaca compartió unas fotografías en Instagram Stories de la cena que disfrutaron en familia y dejó ver la gran relación que tiene con su padre, así como los chicos con su abuelo. En las fotos, Lili aparece al centro entre Lorenzo Jr. y Patty, mientras que don José abraza orgulloso a Lina.

En más de una ocasión, Lili se ha pronunciado acerca de lo que su padre significa en su vida. Cuando ella tenía tan solo 10 años de edad, su madre falleció en Cuba, y desde entonces don José se encargó de ella y de su hermano. Luego de la muerte de su mamá, Lili dejó Cuba y emigró a los Estados Unidos, junto con su papá y su hermano. El camino no fue nada sencillo, pues según el diario La Opinión, los tres vivieron dos meses en un hotel en Cuba hasta que su tío Emilio Estefan logró que salieran de la isla y llegaran a Costa Rica para después poner rumbo a Estados Unidos y ahí reunirse con el resto de su familia.

Más notas como esta:

- Lili Estefan demuestra en sus vacaciones que sigue teniendo las 'piernas del millón'

- Aventura en Las Bahamas: Lili Estefan nadó con los cerditos de las islas

Lili Estefan fue una niña traviesa

La presentadora ha recordado con cariño las anécdotas que vivió en su infancia al lado de su padre. Lo que más recuerda eran las horas que él pasaba buscándola en el ballet de Santiago de Cuba, lugar en el que se preparaba para prepararse como toda una bailarina. “Mi pobre padre esperándome ahí en el carrito azul, jamás se me va a olvidar... ¡Cómo te agradezco eso 'Pipipopo'!”.

VER GALERÍA

Lili contó ante las cámaras de Univision uno de los mejores consejos que él le dio fue el siguiente: “Estudia mucho, siempre ten lo tuyo y brilla con luz propia”.

En esa entrevista con la cadena, realizada hace unos cinco años, la periodista también reveló una de sus más grandes travesuras: “Una vez me escapé de la casa y le dije que iba con una amiga. Iba en pijama, pero en mi bolso llevaba mis tacones y un vestido negro para encontrarme con el novio en la esquina”. En otra ocasión, Lili no llegó a casa a la hora que tenía permitida –que era a las 12 de la noche –y que cuando lo hizo, encontró afuera el colchón de su cama y contó entre risas: “Casi me tocó dormir afuera”.