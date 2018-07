Walter Carr es un hombre responsable que jamás imaginó que su esfuerzo y puntualidad serían premiadas en grande y, mucho menos, que su historia le daría la vuelta al mundo. Su nombre y la situación que vivió hace unos días es de las más conocidas en las redes por la inmensa carga de emoción que lleva y por la gratitud que ha expresado a la gente que lo contacta para saber más de él. Días atrás, Walter había conseguido un empleo en la empresa de mudanzas BellHops, y dispuesto a llegar a tiempo hizo todo lo posible para no fallar en su primer día.

Walter estaba citado un lunes a las 8 de la mañana, pero una falla mecánica averió su auto, dejándolo sin otro medio de transporte y sin algún conocido que lo llevar a su nuevo empleo. La distancia entre su hogar y su nuevo lugar de trabajo no era nada corta y, viendo la situación en la que se encontraba, optó por caminar hasta las oficinas de su nueva empresa.

El recorrido total fue de 20 millas por la mañana, un tramo nada sencillo de caminar, y que por esa misma razón llamó la atención de uno de sus compañeros que de inmediato compartió la historia en su perfil de Facebook. Pronto la hazaña de Walter se hizo conocida en la empresa hasta que llegó a los ojos del CEO de BellHops, Luke Marklin. Al conocer la historia de su nuevo empleado, Luke viajó hasta la central de la empresa para conocerlo en persona y ahí, frente a los demás trabajadores que los rodeaban entre felicitaciones y agradecimiento por su responsabilidad, Marklin le entregó las llaves de su camioneta, un modelo Ford Escape 2014.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP