No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, y para el Chef James Tahhan y la reportera Janice Bencosme, la suspensión que tenían por parte de Telemundo ha quedado atrás. Ambos conductores de Un Nuevo Día regresarán al set de televisión el próximo lunes después de tres semanas de suspensión por haber hecho gestos al aire que los espectadores consideraron ofensivos para la comunidad asiática.

De acuerdo con uno de los ejecutivos de Un Nuevo Día, ambos conductores volverán a la emisión matutina, concluyendo así con los días fuera de la televisora. "Podemos confirmar que regresarán a Un Nuevo Día el próximo lunes", explicó a Mamás Latinas. A pesar de las buenas noticias, ni la presentadora ni el chef han hecho comentarios al respecto.

James y Janice fueron suspendidos indefinidamente el 28 de junio pasado, cuando celebraban el siguiente paso de la Selección Mexicana en el Mundial 2018 celebrado en Rusia. Las redes sociales del programa y la cadena por la que se transmite, se llenaron de comentarios que señalaban que sus gestos habían sido inapropiados, quejas que la televisora escuchó y por las que tomó cartas en el asunto. "Nuestra compañía toma este tipo de conducta inapropiada muy en serio ya que es contrario a nuestros valores y estándares. Como consecuencia, tanto James Tahhan como Janice Bencosme han sido suspendidos indefinidamente", se podía leer en un comunicado emitido por Telemundo hace unas semanas.

Ambos conductores mostraron su arrepentimiento

Después de que se hiciera conocida la decisión de los directivos, James y Janice publicaron sus disculpas por la situación que habían generado. "Quiero disculparme con el público por mi conducta de ayer después del juego entre México y Corea del Sur. Mi gesto, además de inapropiado fue ofensivo e insensible ante la comunidad asiática. Me equivoqué y quiero ofrecer mis más sinceras disculpas", escribió la presentadora del clima.

James, por su parte, publicó: "En medio de la celebración por la clasificación de México, cometí un error e hice un gesto inapropiado e insensible hacia las comunidades asiáticas. Fue una falta de sensibilidad de mi parte. Reconozco que cometí un error y quería pedir mis más sinceras disculpas a quien haya ofendido". Tras sus palabras y un par de días lejos de las cámaras, el conductor reveló cómo habían sido estos días para él. Junto a su familia y cocinando, James calificó el tiempo de suspensión como "días de aprendizaje" en los que también ha experimentado con distintos tipos de cocción a fuego directo, una práctica culinaria que, además de agregarle sabor a sus platillos, lo ayudó a relajarse.