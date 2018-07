¡Adiós melena larga! Gaby Espino sorprende con nuevo look y confiesa cómo se siente con ese cambio

Bye, bye, melena larga! Es el lema de muchas actrices de televisión, ya que a veces, darle un twist a su imagen es lo que logra renovarlas y prepararlas para nuevos proyectos. Uno de los cambios de look más recientes fue el de la venezolana Gaby Espino, que se despidió de su larga melena para darle la bienvenida a un corte lob, que además resulta increíblemente más cómodo para el verano.

Gaby llevaba ya algún tiempo luciendo una larga cabellera con un estilo increíble. De hecho, lució mucho tiempo la tendencia balayage, con la que llevaba a la perfección un mix de colores. Sin embargo, en recientes publicaciones a sus millones de followers en redes sociales, anunció que era un buen momento para cambiar de look y que incluso se sentía nerviosa. Además, aprovechó para hacer a sus fans partícipes de esta experiencia, ya que todo lo dio a conocer en un Facebook Live en su perfil oficial.

Gaby contaba en la transmisión la razón por la cual se cortaba el pelo a la altura del hombro, con un ligero desvanecimiento extra en la parte de la nuca y cambiaba el tono, para usarlo un poco más oscuro : “Me corté el pelo, me hicieron cambio de look porque tengo un proyecto súper especial que comienzo mañana en Colombia". Además, también aprovechó para compartir con sus fans cómo se sentía con este nuevo e importante cambio: "Todavía no me acostumbro mucho, pero me gusta”.

Gaby también aprovechó para decir que llevaba algún tiempo con el pelo largo y es que a decir de sus publicaciones, al menos durante lo que va de 2018, presumía una melena cercana a la cintura, por lo que este corte sí hace notorio el cambio: “Tenía mucho tiempo que no me cambiaba el look entonces estoy tratando de acostumbrarme”, contaba en su misma transmisión de Facebook. Más tarde, en su cuenta de Instagram publicó una imagen extra y le preguntaba a sus fans qué tanto les gustaba este nuevo estilo y los comentarios fueron todos súper positivos y muchos aprovecharon para halagar la belleza de la guapa venezolana.

Lo poco que Gaby compartió sobre el proyecto con sus espectadores, fue que estaba muy contenta y que estaría muy ocupada: “Este va a ser un proyecto muy especial. Son proyectos de grandísima calidad, bueno como todo lo de Telemundo, pero son unas series muy especiales que se están haciendo...me hace muy feliz. Voy a estar un tiempo fuera y les voy a estar mostrando cositas en mis redes sociales...”.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Gaby lleva la melena corta y en un tono diferente, ya que al menos hasta inicios de 2017 usaba un largo bastante considerable, cerca de los hombros.

