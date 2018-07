´Estoy soltera´: Carmen Aub se sincera sobre lo que piensa del amor

A veces para hablar del amor no se necesita mayor ciencia que ser puntuales. Así lo demostró la mexicana de 28 años, Carmen Aub, que recientemente puso fin a los rumores sobre su ruptura y dejó en claro que sí, en efecto, está soltera. Además, no titubeó cuando fue cuestionada sobre lo que ahora piensa de los asuntos del corazón y mucho menos lo que le gustaría en un futuro compartir con alguien.

La actriz mantenía una relación desde hace un poco más de un año con el productor de televisión, Eduardo Prado, y aunque ambos eran muy discretos con su romance, de vez en vez compartían con el mundo lo felices que estaban a través de algunas imágenes publicadas en sus redes sociales. Incluso, en una de las pocas entrevistas en las que habló del productor, contó que se complementaban perfectamente: "Sí, tengo novio, llevamos poco más de un año. Él no es actor, es productor, y eso está padre porque de por si mis horarios son complicados y entonces combinarlos con otro actor sería más difícil, y él se ha acoplado mucho, me entiende y me acompaña a mis compromisos y estoy muy feliz”.

Sin embargo, de unos meses para acá, la falta de los mensajes románticos en redes sociales comenzó a despertar rumores de un rompimiento y aunque propiamente ninguno dijo nada a sus followers, la actriz sí habló al respecto en una entrevista. Carmen contó de forma muy puntual a People en Español, que por ahora no tiene pareja y está tranquila: "Estoy soltera. Sí mantengo mi vida privada un poco discreta..."

Aunque propiamente no se sabe a detalle desde cuándo están separados, lo cierto es que Carmen para nada se piensa olvidar del amor, ya que en la misma entrevista aseguró que por supuesto piensa en volver a enamorarse en un futuro y hasta consideraría la idea del matrimonio: “Me encanta la idea de la boda, del amor. Creo en el amor y creo en el amor eterno y en el estar con alguien por siempre, con matrimonio o sin matrimonio, con un papel firmado o no. Yo creo que es una decisión que uno tiene que tomar a diario”, explicó al mismo medio.

Sobre sus planes

En dicha entrevista, Carmen contó que por ahora, lo más importante es su trabajo como actriz, y es que no olvidemos que ella da vida a Rutilia, la hija de Aurelio Casillas en la afamada serie "El Señor de los Cielos". Por lo que se dijo comprometida con el proyecto y dedicada a otras cosas y no precisamente al amor: "...Por lo pronto estoy enfocada en el trabajo y contenta".

