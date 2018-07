Cuando la mesera de uno de los Waffle House de Antioch, Tennessee, le dijo a un hombre que se cambiara de asiento porque podría mojarlo al lavar los platos, éste jamás imaginó que en realidad estaba salvando su vida. Momentos después de moverse de silla, un hombre armado entró al restaurante en el que el Michael Garth Sr. y su amigo estaban comiendo. A sangre fría, disparó en contra de los comensales dejando un saldo de cuatro personas fallecidas. De no haber sido por la joven mesera, de nombre Virginia Stanley, Michael, hijo de Vickie Davis, habría sido una víctima más de aquel terrible incidente que tuvo lugar en abril pasado.

Ni Vickie ni Michael podían creer lo que había sucedido en el local y mucho menos lo cerca que los amigos estuvieron de ser alcanzados por una de las balas de aquel hombre. Después de cerciorarse de que todo estuviera bien, Vickie sintió una gran necesidad de contactar a la mesera y agradecerle en persona por haber salvado la vida de su hijo aún sin saberlo.

Para Vickie, la tarea no fue sencilla porque las condiciones en las que se encontraba el restaurante no eran las mejores y la mayoría de los empleados habían renunciado después del ataque. Con la esperanza en el corazón, le dejó su número al gerente para que la llamara en caso de que supiera algo de aquella mesera, pero los meses pasaron y no había ninguna pista que diera con ella.

Por casualidad, mientras Davis cambiaba las llantas de su auto, se encontró con el gerente y tras súplicas y explicaciones de que quería encontrar a la chica para agradecerle por salvar la vida de su hijo, el hombre la puso en contacto con el prometido de Virginia. Dispuesta a darle una obsequio simbólico, Davis y el prometido de Stanley planearon una gran sorpresa para la chica que en las próximas semanas pasará por el altar.

Una donación de corazón

Davis es una veterana de la Reserva de la Guardia Nacional y, según explica Insider, la tienda de novias Glitz Nashville obsequia los ajuares a las integrantes de la milicia. Sin embargo, Vickie hizo todo lo posible hasta lograr convencerlos de hacer una excepción y darle un vestido a la joven que había evitado un destino fatal para su hijo. La tienda accedió y, contenta, la madre de Michael estaba lista para conocer a la mesera.

Después de conocerse y agradecerle por una sugerencia que ayudó a evitar una tragedia en su familia, Virginia sorprendió a Vickie en la tienda, diciéndole que podía escoger el vestido que quisiera y sin cargo alguno. "Ella estaba llorando y yo también", dijo Davis. "Fue un momento bastante emotivo".

Michael también agradeció a la chica y contó su propia versión en su perfil de Facebook, con la cara de la mesera sonriendo mientras se probaba el vestido con el que dirá "sí, acepto" en unos días. "Pasaron muchas cosas que me salvaron la vida esa noche. Ella es la mesera que nos pidió a mi amigo y a mí que nos sentáramos en otro lugar para no mojarnos. Eso nos salvó la vida y mi mamá la buscó para agradecerle con este vestido".