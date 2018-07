Siempre ha estado vinculada a su tierra natal, está en su ADN, aunque desde hace años y por amor vive en Barcelona. Shakira ha regresado a Barranquilla para cumplir con un compromiso profesional, uno de los más especiales de los últimos meses, sin duda. Antes de subirse al escenario para inaugurar por todo lo alto los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, mostró a sus incondicionales el recinto en el que su espectáculo calentaba motores. A veces una imagen vale más que mil palabras y en esta ocasión el sentimiento no necesitaba más descripción. "Feliz de estar en mi tierra" escribió en sus redes.

Hacía doce años que no cantaba allí, más de una década que se dice pronto, una parada de gran significado en una gira que para ella está suponiendo mucho más que las anteriores. No solo se ha vuelto a poner frente a su público después de los problemas de voz que tuvo, sino que además es la primera en la que viaja con sus hijos (no fueron con ella sin embargo a Colombia, pues era un viaje muy breve). “Es la primera vez que salgo de gira siendo madre. Es un desafío maravilloso. Me la estoy pasando genial. Ellos están descubriendo otras culturas", señaló la artista a EFE.

Feliz de estar en mi tierra!! Shak #Barranquilla2018 Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 19 Jul, 2018 a las 1:58 PDT

Destacó la conexión que está logrando con sus incondicionales y habló de lo que más valora ahora cuando se encuentra con ellos. “Nunca valoré tanto mi carrera como ahora. Nunca valoré estar en el escenario y cantar con el público como ahora” explicó. “Esta gira ha sido más especial que las otras. Siento una conexión con el público casi metafísica, una conexión bestial” contó. Tras lo que ha pasado sigue teniendo, sin embargo, algunos miedos cuando tiene que enfrentarse a uno de los shows.

“Todavía no estoy libre de todos estos miedos. Quizá por eso, cada vez que salgo a cantar es una bendición” añadió, recordando que atravesó una etapa muy complicada. “Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles", confesó.

Barranquilla! Shak @bquilla2018 #Barranquilla2018 Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 19 Jul, 2018 a las 12:39 PDT

La gira mundial de la colombiana, que ha pasado ya por diversos países europeos y asiáticos, llega ahora a Estados Unidos y Latinoamérica, lugares en los que sus fans la esperan con los brazos abiertos.