¡Aventuras con pingüinos! Cristy Bernal, Alan Tacher y la pequeña Michelle en su paseo más frío

Alan Tacher es uno de los conductores de televisión con mayor carísma y talento, que aprovecha cualquier momento y situación apropiada para lanzar al aire un divertido comentario o alguna broma para hacer más llevadera la vida, como lo ha demostrado en incontables transmisiones del matutino Despierta América. Y es esa personalidad la que lo ha llevado incluso a vivir con mayor plenitud su rol como papá junto a su esposa, Cristy Bernal.

Tacher, con una impecable trayectoria como presentador de televisión suele compartir también con la gente que lo rodea y con su querido público, instantes importantes de su vida, como lo son los momentos más atesorables de la infancia de su hija Michelle, de 3 años, que en estos días tuvo una gran aventura en un parque temático de Orlando, donde pudo convivir con pequeños pingüinos. De hecho, para documentar la divertida y fría escapada, los padres de la pequeña publicaron en la cuenta oficial de su hija, algunas instantáneas y un mensaje que ha robado más de un suspiro.

En dicha publicación, se puede leer lo bien que la pasó Michelle y además, la razón por la cual no llevaron a Liam, el pequeño de la familia: "¿Qué creen? Conocí la casa de los pingüinos, hace un poco de frío por lo cual me tuve que poner unas calcetitas jijiji pero es genial y todos ellos son muy amistosos y se acercaban a saludarte...Gracias a mis papis por hacer estas vacaciones divertidas. Espero poder traerte a que conozcas #babyLiam pero aquí están un poco frío para ti".

Sin duda, el pequeño Liam no podía asistir a esa magna aventura, ya que recientemente cumplió 5 meses y aún es muy pequeño para estar expuesto a distintos tipos de clima. Sin embargo, en recientes días, Alan, mostrando lo orgulloso que está de cada uno de sus hijos, y más de su paternidad, publicó una foto donde se ve el pequeño de la familia posando cerca de una alberca y no dudó en bromear un poco sobre la pose del bebé: "¡¡¡Chequen la actitud!!! ¡¡Qué seriedad!! Jajaja", a lo que los comentarios de sus followers no se hicieron esperar y de inmediato comenzaron a comentarle que seguramente de grande será igual de divertido y ocurrente que su papá.

Cuando Alan anunció que sería padre por quinta ocasión a sus 47 años, lo hizo muy a su desenfadado estilo: “Dicen que no hay quinto malo. Les compartimos mi Cristy Bernal y yo que vamos a ser papás. Gracias por todas las muestras de cariño y amor. Son fenomenales. En una época de turbulencia emocional, en una época de noticias desagradables, de momentos muy difíciles… no hay nada mejor que esta noticia que me llena el corazón y el alma, gracias vida. ¿Hannah, Nicole, Alex, Michelle qué creen? Baby's coming to town... ¿Niño o niña? ¿Qué será?.. chief, papi… lo vas a conocer desde el cielo”.

En aquel septiembre de 2017, Alan tenía el corazón dividido entre tristeza y alegría, ya que por un lado, anunciaba que por quinta ocasión sería padre pero lamentablemente su padre, Don Alejandro Tacher perdía la vida.

Su vida como papá

Liam es el segundo hijo de la Alan Tacher y Cristina Bernal, que se casaron en febrero de 2015 y recibieron a Michelle, su primera hija en común en mayo del mismo año. Este bebé es el quinto hijo del conductor, que antes de casarse con Cristina ya tenía a Hanna, Nicole y Alex, fruto de su matrimonio con Silvana Lois.

