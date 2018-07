Manolo González Vergara y Marielena Dávila están afinando cada detalle para que este domingo la edición 2018 de los Premios Juventud sea todo un éxito bajo su conducción. El hijo de Sofía Vergara y la hija de Chiquinquirá Delgado tendrán su gran oportunidad frente a las cámaras y un público que estará al pendiente de cada uno de sus movimientos durante la noche. Y para que todo salga como lo han planeado junto a los productores y el staff detrás de la ceremonia de entrega, ambos chicos han pedido los mejores consejos de sus respectivas madres, quienes gustosas lo compartieron con ellos.

Manolo y Marielena ya conocen por completo el Watsco Center, de Miami, Florida, en donde se celebrará premiación entre las estrellas latinas más exitosas del momento. Desde ahí, platicaron con Gelena Solano sobre su participación en esta ceremonia. Tal como lo confirmaban los chicos en su paso por Despierta América, apenas se conocieron y aunque el tiempo ha sido breve, ya se llevan de maravilla. A forma de broma, Manolo reveló que Marielena lo ha tratado "muy mal", y según él la chica le grita, y eso lo ha hecho llorar.

Aunque están más que preparados para este gran evento, los chicos no pudieron ocultar sus nervios cuando vieron el escenario armado casi por completo. Pero para calmarse un poco, Manolo cuenta con la experiencia de Sofía Vergara, quien ha estado presente en la ceremonia en años anteriores. "Me ha dado varios consejos, entre ellos que busque mi luz, que ponga atención, que llegue temprano y que me pare derechito. Pero lo más importante, que disfrute", reveló el joven de 25 años.

Chiquinquirá Delgado también platicó con su hija para ayudarla a mantenerse en calma a la hora de salir al escenario y pararse frente a cientos de personas. "Me dijo que me divirtiera muchísimo. También que me relajara, que no pasa nada y que sintiera como si estuviera hablando con una amiga en la sala de mi casa", explicó Marielena de 26 años, quien parece dominar los nervios gracias a su carrera como actriz y cantante.

Dignos herederos del talento de su mamá

A pesar de que se trata de un evento nuevo en la vida de ambos chicos, la realidad es que ambos están bastante acostumbrados a ver cómo funcionan las transmisiones de televisión. Desde niño, Manolo ha visto a su mamá entre sets y cámaras, en especial las de la serie Modern Family, con la que la colombiana se consolidó como una de las actrices latinas favoritas de la pantalla chica.

La infancia de Marielena no fue muy distinta a la de Manolo, pues siendo hija de la actriz y presentadora nacida en Venezuela, también conoció los estudios de grabación a temprana edad. De ahí nació su sueño de tener fama propia, misma que poco a poco ha alcanzado gracias a sus proyectos ante las cámaras y con su música. Además, la hija mayor de Chiquinquirá, es la heredera de la belleza de la conductora, un parecido que es fácil notar cuando ambas posan juntas.

