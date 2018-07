Desde Demi Lovato que terminó oficialmente su relación de casi seis años con Wilmer Valderrama, ha disfrutado al máximo su soltería, un tiempo que ella misma asegura le ha servido para conocerse más a fondo. A donde quiera que va, la actriz y cantante resalta lo feliz que se siente sin pareja luego de haber superado los ratos complicados que le llevó el fin de su noviazgo con el actor a mediados de 2016. Sin embargo, sus palabras no la libraron de especulaciones amorosas, como a la que se enfrentó hace unas semanas, cuando a causa de unas fotografías la relacionaron sentimentalmente con el rapero G-Eazy, quien rompió el silencio para aclarar lo que sucede entre ellos.

Tras una noche de fiesta, Demi y G-Eazy, cuyo nombre real es Gerald Earl Gillum, fueron captados saliendo de un club nocturno, una coincidencia que habría pasado desapercibida si no fuera porque ambos cantantes iban tomados de las manos. Las imágenes, en las que Demi aparecía con un crop top y leggings negros debajo de una chamarra de mezclilla, sorprendieron a su legión de admiradores de la ex chica Disney. Las especulaciones crecieron aún más cuando el rapero apareció sobre la alfombra roja de los 2018 ESPY Awards, con un look rubio tal como el que Demi porta desde hace unos días.

Aunque Demi no hizo ningún comentario al respecto, G-Easy rompió el silencio para aclarar lo que realmente sucede entre ellos. Discreto y dispuesto a proteger su vida privada del ambiente público de su profesión, el chico de 29 años reveló a Entertainment Tonight que entre ellos no existe nada más que una bonita amistad. "Sí, sólo somos amigos", dijo tajante sobre el tema.

G-Easy, sin planes de noviazgo

A pesar de que se llevan muy bien, G-Easy y Demi Lovato no parecen dar un paso más allá en su relación amistosa. Mucho menos a pocas semanas de que el rapero y su hoy ex novia, Halsey, tomaran caminos separados. A principios de mes, la chica compartió en sus redes sociales que su noviazgo de casi un año con G-Easy había llegado a su fin. "Normalmente mantengo este tipo de cosas en privado, pero por nuestra naturaleza pública me veo en la necesidad de informar a mis fans. G-Easy y yo estamos tomando un tiempo separados... Le deseo lo mejor. Gracias por respetar nuestra privacidad en estos momentos", escribió la joven en un breve comunicado.

Demi, por su parte, continúa feliz y sin preocuparse por no tener pareja, tal como lo confirmó hace unos meses a InStyle. "Pasé muchos años en una relación y no aprendía nada sobre mí. Ahora descubro mucho sobre lo que me gusta, qué es lo que necesito y qué es lo que quiero", expresó tranquila para después asegurar que su mente, energía y atención estaban fijas en su carrera musical, metas que poco a poco ha cumplido y que la llevaron a participar en duetos con figuras latinas como Luis Fonsi.

