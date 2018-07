Hailee Steinfeld y Niall Horan (One Direction), ¿algo más que amigos?

Los rumores sobre un posible romance entre Hailee Steinfeld y Niall Horan no paran de crecer. ¿Están juntos o son solo buenos amigos? Eso es lo que muchos fans llevan preguntándose varios meses, después de que a finales del año pasado surgieran los rumores que aseguraban que entre ellos surgió algo más que una bonita amistad. Desde entonces, los cantantes se han dejado ver juntos en contadas ocasiones, aunque fue su aparición en el BBC Radio 1's Biggest Weekend, que se celebró en mayo en el Singleton Park de Swansea (Gales), la que hizo saltar todas las alarmas. Según publicaron varios medios, la actriz y cantante estadounidense, de 21 años, y el cantante y compositor irlandés (ex componente del grupo One Direction), de 24, fueron vistos besándose y en actitud muy cariñosa mientras disfrutaban de esta jornada musical junto a un grupo de amigos.

VER GALERÍA

Ahora, Niall vuelve a demostrar la relación tan especial que mantiene con Hailee al subirse a un avión y volar desde México hasta Nueva York para pasar unos días con ella. Aunque fuera por poco tiempo, al cantante no le importó hacer más de 2.300 millas para reencontrarse con la protagonista de películas como Begin Again o Pitch Perfect. "Niall voló a la ciudad de Nueva York para estar con Hailee durante sus tres días de descanso. Actuó en México el sábado y tiene otro concierto en Houston el miércoles. Ha viajado solo en Nueva York, sin equipo, amigos... Se han estado quedando juntos en un hotel", ha asegurado una fuente a la revista Us Weekly.

VER GALERÍA

Los cantantes, que causaron un gran revuelo, fueron fotografiados por las calles de la Gran Manzana y aprovecharon para hacer algunas compras en uno de los locales del grupo de grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, antes de que Steinfeld actuara en el Radio City Music Hall de Nueva York. Luciendo figura con un minivestido de paillettes plateado y su característica melena XXL ondulada, la cantante se metió al público en el bolsillo y puso a todos a bailar al ritmo de algunas de sus canciones más conocidas, como Love Myself, Starving, You’re such a, Hell Nos and Headphones, o Used To This.

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto ni han utilizado las redes sociales para publicar fotos juntos o mandarse mensajes de amor que ya no dejen lugar a dudas. ¿Será verdad que son pareja o simplemente tienen una bonita amistad? El tiempo dirá...