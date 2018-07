Ante los ojos de sus padres, Molly McCabe, una pequeñita de 3 años de edad y residente de Winchester, Virginia, es toda una heroína. A pesar de su corta edad, la niña fue pieza clave para salvar la vida de su papá, Trevor McCabe, cuando más necesitaba de ayuda, y de no haber sido por ella, la historia de su familia hoy sería muy diferente.

Trevor, de 27 años de edad, estaba en casa listo para celebrar el 4 de Julio con su familia. Pero horas antes de reunirse con sus seres queridos, su esposa Devon se encontraba trabajando como enfermera en un centro médico y él se había quedado al cuidado de la niña. El padre de familia sufrió un repentino infarto que puso en riesgo su vida. "Escuché un extraño sonido en mis oídos", dijo Trevor a NBC 4, a quienes contó que después de eso cayó al piso.

Molly sabía que había algo malo en casa, y por instinto buscó a su mamá para que la ayudara. Quizá en una época distinta, llamarla habría sido imposible para una pequeña que apenas aprende a hablar y que no conoce las letras ni los números. Pero con los avances tecnológicos al alcance de todos, para Molly fue sencillo sacar el celular del bolsillo de su papá y buscar la aplicación FaceTime con la que llamó a su mamá.

Cuando Devon recibió la llamada, no contestó pensando que se trataba de uno de los juegos de la niña. Pero la pequeña insistió hasta que en la pantalla del teléfono vio a su mamá. "Estaba espantada, pero fue valiente. Me dijo que su papá estaba enfermo y después me lo mostró con la cámara. Fue cuando vi a Trevor en el piso", contó la madre de Molly.

La pequeña salvadora de papá

Después de que la madre de Molly se enterara de la situación en su hogar, tranquilizó a la pequeña diciéndole que sus vecinos iban para la casa, a quienes llamó para atender a Molly. La mujer también marcó al 911 para obtener la ayuda de emergencia y poder salvar la de su esposo.

Trevor recibió atención médica oportuna antes de ser trasladado a otro hospital en donde lo sometieron a cirugía. Devon reveló que los doctores le dijeron el tipo de infarto que había sufrido su esposo resultaba fatal para el 85% de las personas que lo reportaban. "La única razón por la que todo salió bien para él fue porque logró llegar a tiempo a la cirugía. Y todo fue gracias a Molly", dijo la orgullosa mamá. Ahora, Trevor se recupera en casa de aquel incidente y está seguro de que en su hija tiene a la mejor guardiana que podría haber deseado.