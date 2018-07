La maldición de Meghan Markle: su padre vuelve a la carga

Ya casi hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que Thomas Markle, padre de Meghan Markle, ha hablado con la prensa desde que se produjese el pasado mes de mayo el enlace del príncipe Harry y su hija. A pesar de su ausencia en la ceremonia, el exdirector de iluminación ha querido estar muy presente en este tiempo y no hay mes que no se publiquen nuevas declaraciones que dejan en evidencia a la Duquesa de Sussex. En la últimas, ofrecidas al diario británico The Sun, asegura que ve a su hija "aterrorizada". "Lo veo en sus ojos, lo veo en su cara y lo veo en su sonrisa. He visto su sonrisa durante años, la conozco, y no me gusta la que estoy viendo ahora", declaraba al citado medio.

Thomas, que se muestra muy preocupado por su hija, revela que ha perdido todo contacto con ella desde que ofreciese su entrevista a Good Morning Britain. "Desde entonces, no he tenido manera de contactar con ella. El número al que llamo ya no funciona. El intermediario con la Familia Real nunca me contesta y no hay ninguna dirección a la que pueda escribir, así que no tengo manera de contactar con mi hija", admite a la vez que manda un mensaje a su hija: "Me gustaría que mi relación con Meghan fuera de padre a hija como siempre ha sido. Mi mensaje para ella sería: 'te quiero, te echo de menos, siento todo lo que fue mal. Quiero ser el abuelo de tu hijo y quiero estar cerca de ellos, quiero ser parte de su vida. Me gustaría que pudiéramos dejar atrás nuestras diferencias y arreglarlo. Te echo de menos'".

No es el único recado que el exdirector de iluminación envía, pues sus palabras también van dirigidas al príncipe Harry y a la Familia Real inglesa. "Mi mensaje para Harry sería 'supéralo, soy tu nuevo suegro', y para la Familia Real es 'soy el padre de Meghan Markle, ahora somos familia'".

Puestos a criticar, el padre de Meghan ha visto inconvenientes hasta en la vestimenta que luce actualmente su hija y la cual considera de "ridícula". "Parece salida de una película antigua. ¿Por qué en 2018 va vestida como en los años treinta? ¿Por qué tiene que taparse las rodillas? No culpo a Harry ni a nadie, pero siguen unas normas que para mí no tienen sentido. No son menos humanos que nadie. Bien sabe Dios que siento pena por ellos, que no pueden mostrar sus emociones".

La maldición de Meghan va más allá de su padre, ya que su medio hermana Samantha ha querido comentar vía Twitter uno de los últimos actos de la Duquesa de Sussex, en el que rindió tributo a la figura de Nelson Mandela. "¿Por qué no le rindes homenaje a tu propio padre? Ya basta. ¡Actúa con humanidad, actúa como mujer! Si nuestro padre se muere, te voy a hacer responsable, Meg", escribió enlazando una noticia de The Daily Mail y etiquetando al Palacio de Kensington para cerciorarse que su mensaje llegaba. "Me alegro que vayas por ahí homenajeando a otras personas mientras ignoras a tu propio padre. ¿Cómo puedes ser tan fría y mirarte al espejo? Harry, por lo visto yo tenía razón", continuaba.