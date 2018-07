De reina de la pista a jurado: Dayanara Torres regresa a ‘Mira Quién Baila’

Luego ser coronada con el primer lugar en la temporada pasada de Mira Quién Baila, Dayanara Torres regresa al programa, pero no como una concursante más, sino como parte del jurado que evaluará el desempeño de los participantes sobre la pista de baile. La ex reina de belleza viajó a Puerto Rico para entregar a un hospital de San Juan el cheque simbólico que ganó en el concurso. Fue en ese momento que Dayanara aprovechó para hacer el anuncio de su nueva participación en el reality de Univision, el cual comenzará el próximo 29 de julio.

Torres acudió al San Jorge Children’s & Women’s Hospital, donde cumplió su promesa de ceder el premio de 50 mil dólares que ganó por su gran desempeño en Mira Quién Baila. En plena conferencia de prensa, la ex Miss Universo 1993 anunció que regresará al show como jurado y prometió que no será la villana. “No creo que sea la mala, no soy regañona. A mí me gusta siempre ver el lado bueno de las personas”, indicó. “Además, ahora lo veo de una forma diferente porque estuve en esos mismos zapatos. Me resbalé, y sé exactamente lo que conlleva”, explicó Dayanara, quien durante los ensayos sufrió una lesión que la llevó al hospital y estuvo a punto de poner fin a su participación en la emisión.

El portal puertorriqueño Primera Hora indica que Dayanara no dio más detalles sobre su colaboración en Mira Quién Baila, pero compartió que estará viajando constantemente de Los Ángeles, California a la Ciudad de México, lugar donde se llevarán a cabo las grabaciones.

Eso sí, Dayanara bromeó sobre la coincidencia de que en tres ocasiones los ganadores de la competencia han sido originarios de ‘La Isla del Encanto’. Cuando le preguntaron sobre los aspirantes que van a concursar, dijo lo siguiente: “Hasta ahora no han mencionado puertorriqueños. Pero hemos ganado Adamari (López), Johnny Lozada y yo. Creo que si se empiezan a quejar (de la integración de boricuas al show) yo entenderé”. Como recordarás, Adamari López se llevó el premio en 2011 y Johnny lo hizo dos años después.

Tiempo en familia

Antes de arrancar con las intensas grabaciones de Mira Quién Baila, Dayanara se tomó unas vacaciones en compañía de sus hijos, Cristian, de 17 años, y Ryan, de 14. En este viaje –en el que recorrieron España, Francia e Italia –también los acompañó su mamá, la señora Luz Delgado.

La también actriz contó a Primera Hora que esta escapada de verano era algo que quería cumplirle a su mamá, pues uno de los más grandes anhelos de la señora era conocer Italia y recorrer El Vaticano. “Se lo debía hace rato. Siempre había querido ir a Italia y no había podido porque cada vez me surgía algo y con quien únicamente dejo a mis niños es con mi mamá, y si ella no puede venir (a Los Ángeles) de Puerto Rico a cuidármelos, pues yo no puedo hacer lo que tenga que hacer. Así que se ha quedado varas veces con la pierna en el avión, pero finalmente se le dio y se le dio como nunca. Ella más feliz no pudo estar y fue como que un tiempo tan hermoso para ella y para mí. Lo pasamos increíble”.