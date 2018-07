Con nostalgia, Eiza González cuenta lo que le pasó a su mascota

Hasta hace a penas unas semanas, Eiza González estaba viviendo momentos increíbles: conquistaba las redes sociales con un sensual y candencioso baile, presenció la boda de una de sus grandes amigas, disfrutó de unas vacaciones románticas con el guapo Josh Duhamel y varios bienaventurados sucesos en su carrera como actriz. Sin embargo, un momento crucial y muy duró cambió esta expresión debido a que su fiel compañera, Pasita, una perrita pequeña que la ha acompañado en su vida durante muchos años, tuvo un problema de salud.

Eiza compartió un devastador mensaje y la foto de su perrita, a través de su cuenta oficial de Instagram para desahogarse con sus millones de followers por la situación que está viviendo con su mascota: Pasita, a quien rescató hace 14 años y desde entonces ha sido una gran compañía y parte de su familia.

La actriz escribió un mensaje en el que detalló lo que llevó a Pasita a perder un ojo: "Normalmente soy muy reservada con mi vida, como algunos de ustedes ya lo saben. Mi perra es absolutamente todo para mí. Hoy ha sido un día tan difícil para mí. Vi a mi bebé a quien rescaté hace 14 años, perder el ojo por una triste enfermedad degenerativa", comienza el extenso texto.

Asímismo, Eiza detalló que intentó hacer todo lo posible por evitarle más sufimiento a su "chica más dulce" como la llamó: "Después de llevarla a miles de veterinarios y de que nadie descubriera lo que tenía, cuando alguien finalmente lo descubrió, ya era demasiado tarde. Ha sido tan difícil para mí mirarla y aceptar esto, la vida y el envejecimiento. No hay nada que pueda hacer más que amarla con todo mi corazón mientras ahogo mis lágrimas para que pueda sentirse fuerte", continúa.

La actriz de From Dusk till Down, no perdió oportunidad para compartir con sus seguidores unas sensibles líneas en las que expresa lo que siente por su adorada mascota:"Amo a Pasita con todo mi corazón como si fuera mi hija. (Los dueños de mascotas lo entenderán.)...Ella será el perro pirata más lindo que haya. #AmorIncondicional..."

Por supuesto también agradeció a todas las personas que se han preocupado por la salud de su mascota y en el mismo mensaje compartido en la red social, se los expresó: "...Sé que ella es tan querida por mis amigos y mi familia y quería agradecer a todos los que nos han estado apoyando a lo largo de este proceso absolutamente brutal. Me aferro al hecho de que se siente mejor y tiene menos dolor. También estoy muy agradecida porque esto podría ser mucho peor...".

Eiza concluyó su texto con una petición especial que obviamente fue bien recibida por todos sus fans: "¡Por favor, mantenla en tus pensamientos a lo largo de esta recuperación! Nos mantenemos muy optimistas porque ella siempre ha sido hermosa por dentro, ¡es la chica más dulce! ¡Y eso es todo lo que importa! Saludable y feliz".

Lamentablemente esta no es la primera vez que Eiza siente tanta tristeza por lo que le pasa a su perrita, ya que a inicios de 2016, Pasita sufrió un accidente porque un automovilista la atropelló. De hecho, en aquella ocasión, la actriz de Hollywood también acudió a las redes sociales para publicar un sentido mensaje en el que se apreciaba el amor que le tiene a su mascota:"Pasita significa mucho para mí, es mi vida".

Una gran cuidadora y defensora de animales

Eiza González es una actriz que siempre ha mostrado que cuando de animales se trata, ella es una de las primeras en salir a defenderlos, y es que desde hace años que tiene a Pasita, su sentir por el resto de los canes ha tomado otro sentido. Incluso, en algunas publicaciones en redes sociales se ha unido a campañas para evitar el maltrato animal, para apoyar la adopación de perros e incluso en algunos de sus viajes ha levantado la voz para exigir que la gente cuide más el planeta para evitar que otras especies se vean afectadas.

