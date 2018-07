Si bien son los artistas quienes suelen sorprender a sus seguidores, en esta oportunidad ocurrió al revés. Taylor Swift estuvo el pasado 14 de julio en Filadelfia, donde ofreció un concierto que forma parte de su gira denominada Tour Reputation. Una vez culminada su presentación, la intérprete de Shake it off procedía a tomarse las fotos con sus seguidores en el acostumbrado meet and greet.

Fue en ese momento cuando una pareja conformada por un chico y una chica se acercó a la cantante para inmortalizar el encuentro con una fotografía, pero lo que la fanática no sabía era que además de conocer a su ídolo, también recibiría una propuesta de matrimonio. Así que el muchacho se apoyó en una rodilla y con una gran sonrisa le mostró un anillo a su novia, quien no pudo evitar darle un abrazo y ¡todo esto delante de Taylor!

El momento no solo emocionó a la chica, la cantante también estaba conmovida con lo que presenció, tanto así que decidió compartir con sus 110 millones de seguidores de Instagram tres imágenes de la romántica escena, donde se puede ver a la intérprete en medio de la pareja y visiblemente asombrada. “Ellos entraron al meet and greet y él dijo ‘nos conocimos hace cinco años en el Red Tour’ y después…”, es el texto que acompaña la galería de fotos, a las que agregó el hashtag #thirdweel (mal tercio).



No cabe duda que el muchacho se inspiró en las canciones de amor de la intérprete de 28 años para tomar la decisión de dar el gran paso en su relación y pedirle a su novia, quien -a juzgar por las imágenes- parece que aceptó ser su compañera por el resto de su vida.

Como se recordará, la cantante comenzó el pasado 8 de mayo en Arizona la gira Tour Reputation que la traerá en agosto a la Florida -el 14 a Tampa y el 18 a Miami- y su último concierto se realizará el 6 de octubre en Arlington, Texas. En Instagram, la artista agradeció al público de Filadelfia por haberse dado cita en el estadio Lincoln Financial Field. “Philly te quiero!!! Esta multitud de mi ciudad natal. Nos vemos otra vez esta noche para la segunda ronda!!”, escribió al pie del post donde se muestra una imagen de la multitud.

Esta no sería la primera artista que es testigo de una pedida de mano. Algo similar le ocurrió a Katy Perry en octubre de 2017, cuando en pleno concierto decidió hacer una pausa e invitó a una pareja del público a subirse al escenario. Entonces, la chica le hizo una declaración al amor de su vida y acto seguido se arrodilló para hacerle la gran pregunta delante de todo el público y su ídolo como testigos, ¡qué romántico!