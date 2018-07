Camila Cabello y Alejandro Sanz han revelado una grata sorpresa para los fans de ambos. La cubana y el español están trabajando juntos en un nuevo proyecto musical que unirá sus talentos en el próximo disco del cantante, del que Alejandro no ha compartido muchos detalles. Lo que sí hizo público, fue un adelanto de la sesión creativa que tuvo con la joven de 21 años, con quien tuvo una química sin igual que ha dado pie a una gran amistad.

En sus redes sociales, Alejandro Sanz compartió una foto en la que, con guitarra en mano, está sentado junto a Camila en un sofá. La chica tiene algunas notas a la mano además de un par de libros que pudieron haber servido de apoyo para esta nueva letra, y parece estar cantando el que será su tema en conjunto, cuyo nombre no se ha revelado. "Camila Cabello, te adoro como artista y como persona", anotó Sanz al lado de la fotografía en la que también se dirigió a sus seguidores: "Esto es por y para ustedes".

Emocionada con poder trabajar con el artista español, Camila compartió la misma instantánea en sus propias redes para mantener a sus fans al tanto de los planes que tiene entre manos. "Alejandro Sanz, aún no puedo creer que tuve el privilegio de trabajar contigo. Siento como si estuviera en un sueño", escribió la cubana sobre esta experiencia que su carrera como solista le ha brindado. Como buenos amigos, Sanz replicó a la publicación de Cabello: "El privilegio es todo mío, eres una artista superlativa y un ser humano adorable. Gracias por participar en este disco que es tuyo. Mi admiración, mi cariño y respeto eternos".

Camila Cabello, una eterna fan de Alejandro Sanz gracias a sus papás

Camila Cabello está bastante familiarizada con la música de Alejandro Sanz, y antes de imaginarse que colaboraría con él en un tema inédito, la joven aceptó emocionada en participar en un homenaje para el español durante los Latin Grammy 2017. Momentos después de la entrega de premios y de conocerlo en persona, Camila compartió sus recuerdos hilados a la música de Sanz, palabras que demostraron lo mucho que lo admira y por qué.

"Alejandro, mis papás han bailado, llorado y hasta se han enamorado con tus canciones desde que yo era una niña pequeña... Conforme crecía, me di cuenta de lo que significaba enamorarse, tener el corazón roto y sentirlo todo. Entre más caminaba por esta cosa, este hermoso caos llamado vida, tu música se enriquecía", expresaba Camila en ese entonces con mucha admiración. "A través de tu arte me has inspirado a amar sin miedo, a vivir intensamente y a tener el coraje de estar con tu alma desnuda en una habitación llena de gente... Gracias por tu magia".

Alejandro, contento con el mensaje de Camila, respondió: "Mi querida y talentosa Camila, eres una gran inspiración. Me siento sobrecogido por tus palabras y tu cariño. Tu forma de interpretar es... no sé cómo decirte. Un regalo para el compositor. Tienes un corazón tan bonito que, estoy convencido, la vida te debe todo lo bueno que te pase. A tus papás, dales mi agradecimiento sincero por criar una mujer tan sensible y tan luchadora... Gracias por tu cariño. vive, corazón, cuela e impregna a este mundo de tu esencia", anotó Sanz a su hoy nueva amiga.