Justin Bieber presume de su amor por Hailey Baldwin ante los divertidos comentarios de sus amigos

Love is in the air! Desde que Justin Bieber se comprometió con Hailey Baldwin, la pareja no ha hecho otra cosa más que demostrar su amor en las redes sociales, dejando bien claro lo mucho que se quieren y lo emocionado que están por sellar su amor y darse el 'sí' para toda la vida. La noticia del compromiso la confirmó el mismo cantante, quien recurrió a Instagram para publicar una tierna imagen junto a Hailey, cuyo texto reafirmaba lo que ya se había comentado. La instantánea ya supera los 12 millones de likes.

Y luego, Justin le subió la temperatura a su timeline con otra imagen junto a su prometida en la que podemos ver a la pareja de famosos dándose un apasionado beso dentro de una piscina. Aunque todavía no supera a la foto anterior, a más de 8 millones de usuarios les gustó la fotografía y entre los miles de comentarios se observan algunos como el de John Mayer o Paulina Rubio no tienen desperdicio.

"Interesante dinámica la del fotógrafo en el jacuzzi. Se tiene que sentir como un mal tercio... me siento muy identificado con este fotógrafo, imagínate estar en un jacuzzi en estas condiciones", comentó John Mayer con el humor que siempre lo ha caracterizado. Por su parte, el mánager de Bieber, Scooter Braun, también escribió algo parecido: "Madre mía, pero quién hizo esta foto, totalmente chaperón". Y el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr. lanza una advertencia al icono de la música: "El amor es real... ¡cuida a mi hermana! O ya verás".

Mientras tanto, Paris Hilton y Paulina Rubio también se manifestaron para enviarles sus mejores deseos a la pareja en esta nueva etapa. "Me encantan juntos", dijo la heredera del imperio Hilton, quien a principios de año se comprometió con el actor Chris Zylka. La chica de oro, por su parte dejó la frase: "Solo necesitamos amor". Además, añade que le encanta la pareja que hacen los dos jóvenes de 24 y 21 años.

Los instagramers Piques y George Janko tampoco tardaron en comentar. El primero dijo: "Y yo solo en la cama un viernes por la noche. Gracias Bieber". Y Janko comentó, haciendo referencia al hecho de que el intérprete de Sorry y la modelo estuvieron saliendo previamente y rompieron antes de comprometerse: "Acabo de mandar un mensaje a todas mis exnovias. Gracias".

Como se recordará, Justin y Hailey comenzaron su romance en 2015 cuando se dejaron ver compartiendo tiernos momentos durante unas vacaciones en Miami. Aunque su breve historia de amor duró poco tiempo, siguieron manteniendo una amistad y de hecho tienen algunos amigos en común como Sofia Richie, Gigi Hadid o Kendal Jenner, por mencionar algunos.