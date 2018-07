¡Bebé al agua! Así fue el primer día de piscina de Luna, hija de Ximena Duque y Jay Adkins

Ximena Duque mostró en redes sociales que este fin de semana fue por mucho, uno de los más especiales desde que se convirtió en mamá. Y es que, en primera instancia celebró que Luna, de seis meses ya, estaba probando por primera vez nuevos alimentos y tenía una primera experiencia en una piscina. Además, aprovechó para compartir con sus seguidores algunos tips que le han servido mucho en la maternidad.

Para hacer más especial estos primeros seis meses de vida de Luna, la pareja decidió hacer algo muy divertido: dejar que su hija estuviera en la piscina y disfrutara de la frescura del agua. Fue a través de las redes sociales ¡nada más y nada menos que de la misma Luna! donde obvio sus papás publicaron un par de fotos y videos donde vemos a su hija en un gran inflable rosa con un techo que la protege del sol. La pequeña se ve muy coqueta con un gorro blanco y un traje de baño colorido con algunos olanes en la parte de los hombros.

Una publicación compartida de Jay Adkins (@jayadkins3) el 14 Jul, 2018 a las 11:17 PDT

Además, publicaron una foto extra para acompañar una foto también compartida en la cuenta de Luna, donde se puede leer un breve mensaje que dice: "¡Mi primer día de piscina!".Dicha publicación alcanzó un sinfin de comentarios para halagar la belleza de la pequeña, y para darle algunos tips a la mamá primeriza de cuidados de un bebé cuando entra a una alberca por primera vez.

Más notas como esta:

Ximena Duque regresa a las redes sociales felicitando a su esposo por su cumpleaños

´Tú eres perfecta para mi´: Jay Adkins defiende a Ximena Duque ante las críticas

Los tips de Ximena Duque sobre la maternidad

Luna no sólo estaba feliz por su primer día de piscina, sino porque conforme ha ido creciendo, sus papás han agregado de a poco algunos alimentos más sólidos a sus comidas diarias, y entre lo nuevo que probó, se encuentra el aguacate. En la misma cuenta de instagram de la hija de Ximena se puede ver un divertido video donde la pequeña está comiendo con sus manos y además ¡tiene su carita con destellos color verde por su comida!

De hecho, en una publicación previa, Ximena aprovechó que esa cuenta está dedicada a su hija, para compartir una increíble reflexión sobre esta etapa que está viviendo con su hija: "Hoy en día tenemos mucha información y muchos métodos para alimentar a nuestros bebés y puede ser “overwhelming” y se dificulta tomar una decisión de cómo alimentar a nuestros bebés (les hablo desde mi experiencia y opinión). En el transcurso de estos 6 meses me dediqué a leer sobre la alimentación complementaria para Luna. He hablado con especialistas del tema, he visto videos del BLW ( para los que no saben cuál es este método, les contaré más adelante y les mostraré los videos)...El lunes tengo una video llamada con la Dra. Mafe (que también más adelante les contaré como ella me ha ayudado en este tema) para asegurarnos que lo que voy a hacer con Luna empiece bien y que su manera de alimentarse sea fácil, buena y 100% saludable. Pero lo más importante: que coma todos los nutrientes que necesita..."