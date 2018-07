Un par de semanas atrás, Fernanda Castillo se mostraba orgullosa con el reto que el personaje de su película más reciente le exigía. A diferencia de su papel como una estilizada Mónica Robles en El Señor de los Cielos, la actriz mexicana debía subir de peso en este nuevo proyecto y en sus redes sociales presumía con orgullo las 26 libras que había aumentado al mismo tiempo que revelaba las lecciones de autoestima que había aprendido en el proceso. Sin embargo, esta situación le trajo varias consecuencias que no la dejaron para nada feliz.

“Tuve que subir muy rápido, me sentía muy cansada, me empezaron a doler las rodillas del sobrepeso. No estaba acostumbrada a muchos alimentos, entonces no me sentía muy bien y ahora me toca además bajarlos, que ya voy como a la mitad más o menos del proceso, pero me siento muy orgullosa de haberme puesto el reto”, contó la actriz a Mezcalent sobre la película de la que no ha dado ninguna pista más allá de haber rodado sus escenas en Chile.

Para Fernanda, tener la capacidad de modificar su físico es uno de los retos más interesantes de su carrera y se enfrentó a éste con mucho entusiasmo. “Yo siempre he dicho que mi cuerpo es una herramienta para mis personajes, si no lo hacía, iba a quedar un poquito mal conmigo misma. Quedé la verdad muy contenta del riesgo que tomé”, agregó.

Al principio no fue una tarea sencilla, como ella misma lo explicó en una de sus publicaciones en Instagram, en donde contaba que había entendido cómo amar a su propio cuerpo gracias a un documental que encontró cuando empezaba esta aventura. "Yo he tenido una batalla con el peso toda mi vida, primero como bailarina desde muy chica y después como actriz, hasta el día que transformé mi cuerpo para interpretar a Mónica Robles, así que tomar la decisión de interpretar un personaje que necesita que yo suba de peso de nuevo me ha confrontado mucho y me está enseñando más". explicaba la actriz.

Erik Hayser, su mayor apoyo en cualquier proyecto que inicie

Fernanda Castillo no estuvo sola en este proceso en el que había días en los que no se sentía muy bien de salud. Y para recordarle que lo que importa en una persona es su esencia, su novio Erik Hayser estuvo a su lado en todo momento. “Erik me decía que me veía muy hermosa con todos los kilos encima, si te digo que tengo un ángel, ¡qué le hago! Es un hombre maravilloso. Siempre me hizo sentir segura, siempre me hizo sentir que me admiraba por lo que estaba haciendo para un personaje”, dijo con una gran sonrisa sobre su pareja.