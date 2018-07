Francisca Lachapel y su emoción al hablar de lo bonito que sería convertirse en mamá

Francisca Lachapel no pudo contener la ilusión de pensar en lo bonito que sería vivir la maternidad, después de que transmitieran un tierno video en el programa Despierta América en el que se ve perfectamente retratada la unión familiar de su compañera y amiga, Ana Particia Gámez, su esposo, su hija Giulietta y el pequeño Gael, que nació el pasado 10 de julio.

Y es que cuando ella y Alan Tacher, estaban hablando respecto al video que estaba aderezado con el perfecto toque de ternura de los dos hijos de la conductora, Lachapel no dudó ni un momento en confesar que a veces sólo de ver una escena así, le llegan las ideas a la mente sobre formar una familia: "Uno la ve, ve a su familia tan bonita y ¡a uno se le antoja! ¡Dan ganas!". De inmediato, Alan bromeó y le dijo que: "primero lo primero, y ya después piensas en hijos".

Además, durante la transmisión del video, hay una imagen de lo más tierna en la que queda capturada la complicidad de madre e hija y se ve a Ana Patricia con su hija Giulietta. Ambas están recostadas, frente con frente y con los ojos cerrados. Como era de esperarse, los suspiros de Lachapel no tardarían en llegar al ver tal escena, así que de inmediato dijo: "Qué más se le puede pedir a la vida", haciendo referencia al mágico momento capturado y compartido en las redes sociales.

De hecho, la emoción de la llegada del segundo hijo de Ana Patricia despertó tal instinto materno de Lachapel, que de acuerdo a People, en programas recientes, la ex Nuestra Belleza Latina declaró hasta cuántos hijos le gustaría tener: "Quiero tener tres niñas, quiero tener una familia, quiero tener mucho dinero para poderlas mantener y poder ser una madre muy presente, y un buen hombre que me apoye y poder seguir haciendo lo que me gusta que es entretener a la gente”.

Una vida que no siempre fue de reina

Para muchos, escuchar tan emocionada a Francisca Lachapel es un reflejo de cómo ha ido superando poco a poco los momentos amargos de su infancia. Y es que en su libro "Una reina como tú" retrata con sumo detalle lo difícil que fue su infancia, cómo logró sbrellevar situaciones tan tristes como no tener dinero para comprar ropa, tampoco vivir la experiencia de tener un árbol de Navidad y cómo terminó vendiendo ollas en Nueva York para salir adelante.

Aunado a eso, en alguna ocasión se sintió además rechazada por no ser tan hermosa como otras participantes del certamen del que salió victoriosa, y es que cuando logró ser parte de Nuestra Belleza Latina, le dijeron que la habían elegido por su talento y no precisamente por su belleza.

