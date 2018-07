Para muchos de los seguidores de Jackie Guerrido es difícil creer que a sus 45 años sea la orgullosa abuela de una linda bebé de un año de edad. Sí, así como lo lees… la guapa presentadora de Primer Impacto debutó como abuela en diciembre de 2016 y se siente más dichosa que nunca en el aspecto familiar, pues asegura que ha aprendido grandes lecciones de vida gracias a su hijo Kobe, a quien tuvo a muy temprana edad.

En entrevista con Despierta América (Univision) contó entre risas, que en ocasiones, algunas personas se refieren a Kobe como su marido. “Salimos a la calle y me dicen ‘su esposo’ y lo señalan y de inmediato él reacciona y los corrige. Ya está acostumbrado, no le molesta, solo se ríe”. Y es que entre la periodista y su primogénito solo hay 16 años de diferencia, por lo que es muy natural que los confundan, pues Jackie tiene un aspecto de lo más juvenil, además de una esbelta silueta.

Sobre la relación tan especial que tiene con él, la presentadora de Primer Impacto indicó que a pesar de la distancia, procuran estar en comunicación constante. Él vive en Los Ángeles con su esposa y su hija Melody y ella en Miami, hecho que la tiene un poco triste, pues asegura que estaba muy acostumbrada a tenerlo cerca.

Ahora que ve a Kobe realizado como jefe de familia, Jackie asegura que ha sido hasta este momento de su vida ha logrado entender lo que es un buen hombre de familia. “Cuando lo veo ser padre y esposo, a esta edad digo: ‘Mi hijo me enseñó lo que es ser un buen padre y un buen esposo’”. También agregó que Kobe le ha mostrado cómo ser mejor persona y que incluso, gracias a él tiene un mejor trato con su equipo de trabajo. “Los hijos vienen a enseñarte, él me enseña todos los días. Ver cómo nos cuida, esa paciencia que nos tiene y saber cómo escucharme… Él me da la fuerza día a día. También me ha enseñador a valorar más las cosas, hoy tengo la mejor relación con mis compañeras de trabajo gracias a que él me ha enseñado eso”.

Así como Kobe le ha hecho grandes aportaciones a su vida, Jackie también lo ha llenado de sorpresas. Curiosamente, la puertorriqueña la hizo de Cupido entre él y su esposa, Gloricely. Guerrido contó que en 2015 fue seleccionada para ser juez en las audiciones de Nuestra Belleza Latina en Los Ángeles. Como no quería viajar sola, le pidió a su hijo que la acompañara, pero este se negaba, hasta que por fin lo convenció. Fue ahí donde se dio el flechazo entre su hijo y la aspirante al concurso de belleza y desde entonces están juntos.

Separación en buenos términos

A su paso por Despierta América, también recordó su breve matrimonio con Don Omar. El flechazo entre ella y el músico surgió en septiembre de 2007 y siete meses después pasaron por el altar. Pero el amor duró muy poco en 2011 decidieron poner punto final a su relación: “Lo más difícil fue reconocer que íbamos por caminos diferentes. Hoy por hoy, me alegro de sus éxitos y él de los míos. Como toda separación fue difícil. Así como te juntaste con amor, con amor te separas y poco a poco sanas tus heridas”. Guerrido tuvo para su ex únicamente buenas palabras y dijo que, para ella, él era el mejor exponente de su género.