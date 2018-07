¡Final del Mundial con sabor latino! Los más de 80 mil espectadores que se dieron cita este domingo en el estadio Luzhniki, Rusia, y que esperaban con ansias vivir el último partido de la Copa del Mundo, fueron testigos del acto de clausura que le dio la bienvenida al encuentro más esperado del Mundial, en el que Francia se ganó el título y el aplauso de su fanaticada tras vencer 4-2 a Croacia.

Una colorida coreografía le dio vida a la cancha, que fue protegida con una lona azul, en la que se desplegó un grupo de bailarines que sostenían paneles en los que se proyectó el conteo regresivo para el inicio del -tan esperado- partido y algunos de los mejores momentos que se vivieron a lo largo de la Copa. También se exhibieron las banderas de los países que participaron en el torneo, mientras el público se preparaba para presenciar el mejor momento de la Copa.

Todo esto sirvió de preámbulo para darle la bienvenida al cantante reggaetonero Nicky Jam, quien interpretó X, un tema en el que también colabora el colombiano J Balvin. Aunque el intérprete de Mi Gente no estuvo presente, el vocalista -de origen puertorriqueño- quiso rendirle homenaje a su compañero al lucir una camiseta con la cara de J Balvin impresa, un detalle que tuvo gran impacto, en especial entre los espectadores latinoamericanos, quienes llevaron el debate a las redes sociales.

La temperatura subió aún más cuando subió al escenario Will Smith y la kosovar Era Istrefi, quienes junto a Nicky Jam interpretaron la canción oficial del Mundial, Live it Up, cuyo ritmo puso a vibrar a la multitud, que -con mucha emoción- contaba los minutos para el inicio del partido. El exfutbolista Ronaldinho también tuvo una participación, y no precisamente con el balón, sino como percusionista, haciendo uso de un tambor con el que acompañó la tradicional canción rusa Kalinka, acto que provocó la ovación de los presentes.

La ceremonia se realizó media hora antes del partido con mucha precisión y una vez culminada, los franceses y croatas calentaron la cancha durante los 90 minutos de partido en el que resultó ganadora la selección francesa.