Aprovechando sus días libres, Raúl de Molina hizo las maletas y junto con su esposa Millie y su hija Mía, puso rumbo a la paradisíaca isla de Mykonos, Grecia. Curiosamente, María Celeste Arrarás también decidió viajar a ese lugar con su hija Lara y se encontró con su gran amigo en aquel fantástico lugar. Aunque en la pantalla chica ambos son competencia directa –Raúl trabaja para Univision y María Celeste para Telemundo– fuera de los foros de televisión son grandes amigos desde hace tiempo.

A través de sus redes sociales, ambos publicaron imágenes y videos de esta amena reunión en el ‘Viejo Continente’ y dejaron ver que a pesar de pertenecer a diferentes empresas, ambos tienen una excelente relación. En Instagram Stories, la periodista de origen puertorriqueño compartió una foto con Raúl y escribió: “Con el gordini en Mykonos... Rivales en la tv y amigos en la vida real”. En la postal, ambos aparecen luciendo unos bronceados espectaculares y con un semblante muy sonriente.

Además de compartir esta amistosa postal, Raúl y María Celeste, vieron la final del Mundial de Fútbol entre Francia y Croacia. El conductor de El Gordo y la Flaca subió a su cuenta de Instagram una selfie tomada por María Celeste en la que el animoso grupo aparece disfrutando de la Copa de Fútbol. En la instantánea están Raúl de Molina, su esposa Millie, Mía y Lara, la hija de la presentadora de Al Rojo Vivo.

Esta no es la primera vez que viajan juntos con todo y sus familias. María Celeste contó a una publicación que en otras ocasiones han tenido la oportunidad de vacacionar juntos y que es un gran compañero de aventuras. “Nosotros hemos viajado a muchos países del mundo con Raúl, hemos estados en la India, en África, en Asia... La verdad que ya he perdido la cuenta. Viajar con él es un placer, porque lo planea todo a la perfección... Le encanta tomar fotos, es un fotógrafo extraordinario. Tenemos muchas anécdotas que yo personalmente hasta lo he querido matar”.

Vacaciones necesarias con sus hijas

Para Raúl de Molina esta escapada de verano es sumamente especial ya que son las últimas que pasará al lado de Mía antes de que comience la universidad en Washington. En sus redes sociales, el periodista publicó un video mientras volaban a su destino, en el cual él le pedía un besito.

En tanto, para María Celeste estas vacaciones por la costa griega son un descanso bien merecido, pues apenas hace unas semanas regresó de Rusia, luego de pasar casi un mes en la cobertura del Mundial de Fútbol. La periodista estuvo acompañada en ese viaje por su hijo Adrián, a quien adoptó hace casi 17 años en ese país. Justos, vivieron la emoción del Mundial y acudieron a varios partidos, además de que ella realizó su labor periodística para Al Rojo Vivo.

A su regreso a Estados Unidos, María Celeste voló a Detroit para acompañar a su hija Lara en su competencia de voleibol, en la que ella y su equipo triunfaron. A los pocos días del torneo, la adolescente viajó a República Dominicana para hacer labor humanitaria. Así que estas vacaciones, representan para ambas la cosecha del esfuerzo que hicieron durante las últimas semanas.